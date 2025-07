Aniversário de Campo Limpo de Goiás terá festa com César Menotti & Fabiano, Grelo e lista de DJs

Comemoração ainda conta com cavalgada, arroz carreteiro e costela gaúcha em almoço para o público

Natália Sezil - 18 de julho de 2025

Festa conta com shows de César Menotti & Fabiano, Grelo e outros artistas. (Foto: Divulgação)

Campo Limpo de Goiás, a 16 km de Anápolis, promete comemorar o 28º aniversário da cidade em grande estilo. Isso porque serão quatro dias de festa, com atrações musicais, cavalgada e entrada solidária.

A celebração começa já no próximo domingo (20), quando ocorre a cavalgada oficial – que a Prefeitura diz ser “marcada por fé, tradição e muita alegria”. A ação sai do Pesque Pague Nativos às 10h, segue até o Parque do Peão e acontece até às 18h30.

A locução fica por conta de Weder Mangabeira, e três DJs se apresentam: Keflem, Markão e Star Over. Também tem show com Max Moreira e som automotivo com Boca.

O almoço é especial e sem custo aos participantes. Quem comparecer ao evento poderá se servir com arroz carreteiro e costela gaúcha. É permitido levar bebidas, desde que em latinhas, sendo proibido recipientes de vidro.

Os ingressos custam 5kg de arroz, que devem ser trocados na portaria – mas cavaleiros montados têm entrada gratuita, desde que cheguem junto com o trio elétrico.

A festa continua na quinta-feira (24), quando sobem ao palco a dupla César Menotti & Fabiano e o DJ Wam Baster. Para esse dia, a entrada é 2kg de açúcar.

Na sexta-feira (25), se apresentam a dupla Matogrosso & Mathias e o DJ Pedro Volt. O ingresso custa 2l de óleo.

Já no sábado (26), o show é com o cantor Grelo e o DJ Dan Live. Nesse dia, a entrada cobrada é 2kg de feijão.

