“Oca de luxo” vira febre entre influencers do Brasil que amam festas eletrônicas

Localizada em Ibitipoca, no interior de Minas Gerais, espaço é uma megaestrutura inspirada nas habitações indígenas

Gabriella Licia - 18 de julho de 2025

Uma hospedagem inusitada tem chamado atenção de influencers brasileiros e se tornado febre entre quem ama festas eletrônicas, natureza e experiências fora do comum.

Localizada em Ibitipoca, no interior de Minas Gerais, a chamada “oca de luxo” é uma megaestrutura inspirada nas habitações indígenas, mas com um toque de sofisticação que impressiona logo de cara.

A estrutura é imponente, sem divisórias internas, e abriga diversas camas dispostas próximas umas das outras, o que favorece o clima de confraternização entre grupos. Não há paredes separando os espaços: tudo é pensado para estimular a convivência coletiva, sem abrir mão do conforto.

Apesar do clima rústico, o conforto é de primeira. A hospedagem oferece roupões, banheiros com hidromassagem e até press kit personalizado para receber os hóspedes. São seis banheiros externos, em meio à vegetação, o que garante um toque de aventura à estadia, principalmente durante a noite. O local ainda conta com wi-fi, tomadas e área de descanso.

Um dos pontos que mais chamam atenção é o patrocínio da Heineken, que garante cerveja liberada durante toda a experiência. Ali, a festa não tem hora para acabar e o ambiente é totalmente pensado para quem quer aproveitar intensamente, sem perder o estilo nem os registros para o feed.

A oca ganhou fama rapidamente nas redes sociais e já recebeu diversos criadores de conteúdo, consolidando-se como o novo destino dos amantes da natureza que também não abrem mão dos festivais eletrônicos.

Mais do que um lugar para dormir, a “oca de luxo” virou símbolo de um novo estilo de hospedagem não só para os influencers, que une liberdade, conforto e identidade visual marcante, com apelo irresistível para a geração conectada.

