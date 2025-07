Bairros em Goiânia estão sem água após falha em sistema de abastecimento; veja lista

Normalização do sistema ocorrerá de forma gradual à medida que redes e reservatórios são carregados com carga d'água

Gabriella Pinheiro - 21 de julho de 2025

Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago). (Foto: Reprodução/ Saneago)

A Companhia Saneamento de Goiás (S/A) informou que mais de 140 bairros de Goiânia podem ter o abastecimento de água afetado nesta segunda-feira (21).

De acordo com a Saneago, a ação se deve a um curto-circuito nas instalações da subestação que alimenta a captação do Sistema Meia Ponte e que, por isso, a produção de água tratada está paralisada.

O órgão ainda salienta que a concessionária de energia elétrica está na estação desde a madrugada, mas que a energia no local ainda não foi normalizada.

Sendo assim, pode ocorrer falta d’água nos bairros atendidos pelo sistema ao longo do dia, suspendendo a operação que ocorreria na terça-feira (22).

Dentre os bairros afetados, estão: Alto do Vale, Boa Vista, Cândida de Moraes, Capuava, Chácaras Maria Dilce, Chácaras Rio Branco, Cidade Jardim, Condomínio Anhanguera, Condomínio Fortaleza, Condomínio Jardim das Oliveiras, Condomínio Santa Rita, Condomínio Vale das Caraíbas, Conjunto Morada Nova, Estrela Dalva, Fazenda Santa Rita, Floresta, Goiá 1, 2, 3 e 4, Helou, Industrial Mooca, Jardim Balneário Meia Ponte, Jardim Belvedere, Jardim Curitiba III e IV, Jardim das Rosas, Jardim Fonte Nova, Jardim Ipê, Jardim Mirabel, Jardim Nova Esperança, Jardim Paraguassu, Jardim São Paulo, Lorena Park, Loteamento Tropical Verde, Mansões Goiânia, Morada do Sol, Nossa Senhora de Fátima, Novo Planalto, Parque Balneário, Parque Canaã, Parque das Nações, Parque Industrial João Braz, Parque Oeste Industrial, Parque Paraíso, Parque Tremendão, Perim, Progresso, Recanto Barravento, Recreio Panorama e Residencial Alice Barbosa 1 e 2.

Há também os seguintes setores: Residencial Anicuns, Residencial Antônio Barbosa, Residencial Balneário, Residencial Barravento, Residencial Brisas da Mata, Residencial Celeste, Residencial Costa Verde, Residencial das Acácias, Residencial Goiânia Viva, Residencial Hugo de Morais, Residencial Humaita, Residencial Itália, Residencial Jardim Camargo, Residencial Jardim Hortências, Residencial José Viandelli, Residencial Licardino Ney, Residencial Luana Park, Residencial Mansões Paraíso, Residencial Maria Lourença, Residencial Maringá, Residencial Mirante, Residencial Nunes de Moraes, Residencial Parque das Flores, Residencial Parque Oeste, Residencial Paulo Pacheco, Residencial Prive Norte, Residencial Recanto do Bosque, Residencial Recreio Panorama, Residencial Serra Azul 1, São Domingos, Setor Sudoeste, Sol Nascente, Solange Park 1, 2 e 3, Vila Adélia, Vila Anchieta, Vila Cristina, Vila Finsocial, Vila João Vaz, Vila Lucy, Vila Maria Dilce, Vila Mauá, Vila Mooca, Vila Santa Rita e Vista Bela.

Outras localidades que também podem ser afetadas são: Fazenda Caveiras, Gentil Meireles, Granja Cruzeiro do Sul, Jardim Colorado Sul, Jardim Diamantina, Jardim Gramado, Jardim Nova Esperança, Marabá, Morada do Sol, Noroeste, Perim Extensão, Perim, Progresso, Residencial Alto da Boa Vista I e II, Residencial Anglo, Residencial Guarema, Residencial Hugo Moraes, Residencial Itamaracá, Residencial Jardim Santa Cecilia, Residencial Lago Azul, Residencial Malibu, Residencial Senador Albino Boaventura, Setor Empresarial, Sevene, Urias Magalhães, Vila Clemente, Vila Cristina, Vila Finsocial, Vila João Vaz, Vila Maria Dilce, Zona Industrial Pedro Abrão, Bairro da Vitória, Floresta, Jardim Curitiba I, II e III, Parque Tremendão, São Carlos, Sítio Recreio Estrela Dalva e Sítio Recreio Morada do Sol, Boa Vista, Floresta e São Domingos.

A normalização do sistema de água ocorrerá de forma gradual, à medida que as redes e reservatórios forem carregados com água. Já o restabelecimento da energia ocorre imediatamente após a conclusão dos serviços na rede elétrica.

A Saneago reitera a importância de um consumo consciente das reservas nas caixas d’água, evitando desperdícios.

