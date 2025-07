Motorista de aplicativo fica sem acreditar na mensagem que recebeu de passageiro

Condutor achou que era zoeira do viajante, mas o pedido era realmente sério

Magno Oliver - 23 de julho de 2025

Impossível não reconhecer o quanto o trabalho de um motorista por aplicativo virou um serviço mais que essencial no cotidiano dos brasileiros, não é mesmo?

O motorista por aplicativo está presente nas mais diversas situações do cotidiano. Assim, ir para escola, para o trabalho, buscar os filhos na creche, voltar da balada com segurança, eles sempre são uma opção segura para voltar com tranquilidade.

A confiança no serviço cresceu tanto que alguns usuários acabam testando os limites da função que a plataforma disponibiliza.

E dessa vez um motorista por aplicativo ficou completamente sem reação ao ler uma mensagem enviada por um passageiro solicitando um serviço bastante incomum.

O vídeo mostra que um motorista aceitou mais uma corrida pelo aplicativo. Assim que o trajeto foi confirmado, recebeu uma mensagem do passageiro, que pedia algo inesperado.

“Boa tarde, estou a caminho. Vamos levar o que? Para eu saber se cabe no porta-malas”, disse o condutor no chat da plataforma em contato com o passageiro.

“Boa tarde, é meu tio. Ele morreu agora a pouco e o SAMU não está vindo. Vai ele no porta-malas e 5 pessoas dentro do carro, blz”, respondeu o cliente.

Sem entender se era uma brincadeira, um trote de mal gosto ou um pedido real, ele ficou sem reação.

Ele até leu a mensagem umas três vezes antes de responder, até que se deu conta que era um possível golpe e respondeu: “e ainda por cima a viagem é com o pagamento agendado para a próxima viagem”. “Gente, só pode ser brincadeira isso daqui, né, olha”, exclamou ele para os internautas.

Confira o vídeo completo da história do Uber:

