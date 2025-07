MPGO instaura inquérito para investigar pagamento suspeito da Gestão Roberto Naves

Órgão quer confirmar se município pagou duas vezes para empresa instalar rede de fibra óptica

Samuel Leão - 24 de julho de 2025

Roberto Naves. (Foto: Divulgação)

O Ministério Público de Goiás (MPGO), através da 11ª Promotoria de Justiça de Anápolis, abriu um inquérito civil para investigar possíveis irregularidades na contratação da empresa Tecno-IT, Tecnologia e Comunicação S.A. pela Prefeitura de Anápolis durante a gestão de Roberto Naves (Republicanos).

A suspeita é de que o município tenha feito dois pagamentos pelo mesmo serviço de instalação de rede de fibra óptica, por meio dos contratos nº 014/2021 e nº 434/2023. A apuração está registrada no Inquérito Civil nº 202500171861, instaurado no dia 22 de julho e publicado oficialmente na quarta-feira (24).

O procedimento é conduzido pelo promotor Alberto Francisco Cachuba Júnior, que atua em substituição automática na unidade. O objetivo do MPGO é esclarecer se houve ou não duplicidade no repasse de recursos públicos à empresa, representada por Erick Reis Barros e Ibrahim Mathias Boufleur.

Município também está apurando o caso

No âmbito municipal, a Controladoria Geral do Município (CGM) resolveu prorrogar em 30 dias o prazo para a Comissão Especial de Auditoria apurar o caso até 21 de agosto como data limite.

Na publicação que consta no Diário Oficial do Município (DOM), a chefe do órgão, Camila Cozac, justifica que a prorrogação foi feita devido às complexidades encontradas nos aspectos técnicos, administrativos e contratuais.