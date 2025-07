6 restaurantes no Setor Marista em Goiânia que servem um delicioso e barato almoço executivo

Esses locais mostram que é possível almoçar bem no Setor Marista com um valor entre R$ 40 e R$ 70 por pessoa, incluindo entrada e sobremesa

Anna Júlia Steckelberg - 25 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

Se você trabalha, estuda ou circula pelo Setor Marista, sabe que essa região concentra algumas das melhores opções gastronômicas da cidade, e sem precisar abrir um buraco no bolso.

Selecionamos seis restaurantes bem avaliados que oferecem almoço executivo com qualidade, ambiente agradável e preços acessíveis. Ótimo para quem quer comer bem sem sacrificar o orçamento.

1. Pop Coffee & Bistrô

No topo da lista está o Pop Coffee & Bistrô, situado na esquina da Rua 135 com Alameda Ricardo Paranhos.

O espaço é moderno, instagramável e oferece almoço executivo com entrada, prato principal e sobremesa a partir de R$ 59,90, servido de segunda a sexta, das 11h às 16h. Com ambiente acolhedor e pratos caprichados, é opção inteligente e saborosa para o dia a dia.

2. Madalena Gastrobar

O Madalena Gastrobar foi eleito o melhor gastrobar de Goiânia em 2023 pelo Prêmio Curta Mais.

Apesar do ar descontraído, o cardápio executivo é surpreendente: pratos como tilápia ao tempurá com arroz cremoso, cupim braseado com purê de queijo minas e entrecôte ao molho poivre acompanham sobremesa, tudo por preços justos.

Clientes elogiam o tempero, atendimento e ambiente elegante.

3. Botelli Cozinha Internacional

Para quem busca conforto e uma multiculturalidade leve, o Botelli Cozinha Internacional é a pedida!

A casa é elogiada pela sofisticação do ambiente e qualidade dos pratos que unem culinária italiana e francesa.

4. Rio Bahia Restaurante Bar

Mais informal, mas não menos saboroso, o Rio Bahia Restaurante Bar traz o melhor dos sabores cariocas e baianos em clima praiano no Marista.

O almoço executivo custa apenas R$ 42 e inclui entrada, prato principal e sobremesa. A moqueca de peixe com camarões e o arroz de mexilhões são destaques entre os clientes, além da feijoada com samba aos sábados.

5. Empadinha da Nenen

Localizado no coração do Marista, a Empadinha da Nenen é ponto certeiro para um almoço rápido e saboroso: empadas artesanais, como frango com guariroba, carne de sol e camarão — são preparadas com massa firme e recheios generosos.

Eleita entre as melhores empadas da cidade, a casa também oferece combos saudáveis que muitas vezes servem como sugestão de almoço leve.

6. Caseratto

O Caseratto é conhecido por seu almoço executivo com pratos regionais bem temperados e excelente custo-benefício.

Frequentemente citado em conversas sobre alimentação prática no Marista, agrada pela rapidez e por ser ideal para quem busca sabor sem formalidade.

