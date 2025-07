Metrópoles destaca detalhe intrigante sobre estudante de medicina da UniEVANGÉLICA que ostenta vida rica no TikTok, mas se diz pobre

Informação, agora amplificada em um dos maiores portais do país, adiciona uma nova camada ao escândalo tornado público pelo Portal 6 a partir de uma decisão do juiz Gabriel Lisboa

Samuel Leão - 25 de julho de 2025

Gabriella Andrade Viegas de Arruda, bolsista 100% do programa Graduação, da Prefeitura de Anápolis. (Foto: Captura/ TikTok)

A coluna Rápidas já havia adiantado uma informação que agora ganha destaque nacional na voz do portal Metrópoles: o pai de Gabriella Andrade, a estudante de medicina da UniEVANGÉLICA que ostenta luxo no TikTok enquanto se diz pobre para manter uma bolsa, já foi cargo de confiança da Prefeitura de Anápolis.

A reportagem do veículo brasiliense repercutiu o que a coluna já havia noticiado, apontando que Tiago Viegas de Arruda, pai da jovem, esteve no Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis (ISSA) durante a gestão do ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos).

Aliados de Naves, inclusive, sustentaram em caráter reservado para a Rápidas que ele conhece Tiago Viegas de Arruda desde quando viveu em Porangatu, cidade onde Gabriella Andrade nasceu.

A informação, agora amplificada em um dos maiores portais do país, adiciona uma nova camada ao escândalo tornado público pelo Portal 6 a partir de uma decisão do juiz Gabriel Lisboa.

O magistrado identificou a situação suspeita ao ver os vídeos da universitária no TikTok e acionou o Ministério Público.

Desde então, o caso abriu portas para que novas suspeitas de fraude no programa de bolsas da Prefeitura de Anápolis, mantido até dezembro de 2024, viessem à tona, como o da também estudante de medicina da UniEVANGÉLICA, Flaviane Medeiros.

*colaborou Danilo Boaventura