Os pontos fortes e pontos fracos da segurança pública em Goiás, segundo Anuário 2025

Levantamento leva em consideração dados dos dois últimos anos no Brasil e nas 27 unidades federativas

Samuel Leão - 25 de julho de 2025

Imagem mostra desfile da Polícia Militar de Goiás. (Foto: Secom)

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, divulgado recentemente, traça um panorama detalhado sobre a criminalidade no país e revela um cenário de contrastes para o estado de Goiás.

Enquanto o Brasil como um todo viu uma redução de 5,4% nas mortes violentas intencionais (MVI), Goiás se destacou com uma queda ainda mais expressiva, de 16,6%.

Com uma taxa de 18,8 mortes por 100 mil habitantes, o estado está em uma posição mais segura que a média nacional, que registrou 20,8.

Este é, sem dúvida, o principal ponto forte da segurança pública goiana: uma capacidade de reduzir a violência letal em um ritmo muito superior ao do restante do país.

Por outro lado, o levantamento aponta um ponto fraco crítico: a alta letalidade policial.

Segundo o anuário, quase um terço (27%) de todas as mortes violentas em Goiás foram causadas por intervenções policiais.

Este índice é quase o dobro da média nacional, que ficou em 14,1%, colocando o estado em um grupo de alerta sobre o uso da força letal por seus agentes de segurança.

Seis cidades de Goiás tiveram destaque negativo

Goiás segue com seis cidades no ranking entre as 100 mais violentas no Brasil. Em 2023, eram Aparecida de Goiânia, Formosa, Itumbiara, Jataí, Luziânia e Trindade. Desta vez, apenas as três últimas continuam figurando na lista em 2024.

Em 2024, as cidades goianas que surgiram na lista são Planaltina, Novo Gama e Rio Verde, destacando-se entre os municípios com mais de 100 mil habitantes e taxas altas de mortes violentas intencionais (MVI).

Luziânia ocupa a 13ª posição, com uma taxa de 86,4 MVI por 100 mil habitantes.

Trindade vem logo em seguida, em 15º lugar, com uma taxa de 84,8.

Planaltina figura em 18º, com uma taxa de 84,1. Novo Gama figura na 31ª posição, com uma taxa de 73,4.

Jataí ocupa a 35ª posição, com 68,7 MVI por 100 mil habitantes. Por fim, Rio Verde aparece na 44ª posição, com uma taxa de 62,3.

Goiânia, no entanto, está entre as capitais mais seguras do país

Ao contrário das cidades goianas de porte médio elencadas anteriormente, a capital de Goiás tem motivos para comemorar.

Goiânia está entre as capitais com maior segurança do país e, dentre as 25 capitais e Brasília, ocupa a 19ª posição, com uma taxa de 22,8 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes.

As piores capitais do Brasil foram, respectivamente, Fortaleza (CE), com 79,9 mortes por 100 mil habitantes, Salvador (BA) com 77,6 mortes por 100 mil habitantes

Capitais do Centro-Oeste contrastam com as do Nordeste

Nenhuma das capitais do Centro-Oeste figurou entre as três mais perigosas do país, ao contrário da região Nordeste que lidera.

Fortaleza (CE) foi a pior colocada, com 79,9 mortes por 100 mil habitantes, sendo seguida por Salvador (BA) com 77,6 mortes. Por fim, figurou Recife (PE), com 76,2 mortes por 100 mil habitantes.

Pode não parecer, mas São Paulo é a capital mais segura do Brasil

Entre as capitais com o menor índice de violência figura em primeiro a mais populosa do país. São Paulo (SP) teve apenas 13,3 mortes por 100 mil habitantes.

Na sequência, veio o Rio de Janeiro (RJ), que contou 14,6 mortes, e Belo Horizonte (MG), com 15,1 mortes.

Nota 10

Para o serviço de inteligência da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis, que em pouquíssimas horas descobriu, localizou e prendeu os autores do homicídio da Avenida Amazílio Lino.

Nota Zero

Para a Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Públicas de Anápolis. Já estamos no mês de julho e, até agora, a situação dos estagiários não foi resolvida. Os jovens que atuam nas repartições da gestão municipal continuam recebendo seus pagamentos com atraso, mês após mês.