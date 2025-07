Turista morre após cair de 50 metros de altura ao praticar Highline na Chapada dos Veadeiros

Homem não resistiu após acidente na Cachoeira da Usina, em Alto Paraíso de Goiás

Da Redação - 26 de julho de 2025

Turista não resistiu e morreu ainda no local. (Foto: Reprodução)

Um turista, que não teve a identidade divulgada, morreu na tarde de sexta-feira (25) após cair de uma altura de aproximadamente 50 metros enquanto praticava highline na Cachoeira da Usina, em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para um resgate de emergência e encontrou a vítima deitada à beira do poço da cachoeira, sem sinais de vida.

Segundo a corporação, ele apresentava ausência de movimentos respiratórios e pupilares, sangramento intenso na parte de trás da cabeça, sangue saindo pelo ouvido, líquido viscoso transparente no nariz e pele com coloração amarelada.

Amigos do turista contaram que eles próprios mergulharam no poço da cachoeira, a cerca de 7 metros de profundidade, para resgatar o corpo. Ainda tentaram realizar manobras de reanimação cardiopulmonar, mas não tiveram sucesso.

A suspeita é de que a vítima tenha se chocado com pedras durante a queda, o que teria provocado traumatismo na base do crânio e ferimentos no nariz e na região do supercílio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a ausência de sinais vitais.

