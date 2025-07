6 sorveterias em Goiânia para se deliciar e aproveitar com a criançada

Aproveite momentos doces com a criançada na capital do Cerrado

Anna Júlia Steckelberg - 28 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

Quando o calor aperta, nada melhor do que uma boa saída em família: caminhar, colocar o lazer em dia, e, claro, saborear um sorvete bem gelado.

Goiânia respira sorvetes artesanais, de ingredientes locais e ambiente convidativo.

Selecionamos seis sorveterias ideais para se deliciar com a criançada, com estrutura confortável e sabores que encantam adultos e pequenos.

6 sorveterias em Goiânia para se deliciar e aproveitar com a criançada

1. Alata Sorvetes

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alata (@alatasorvetes)

A Alata (unidades no Setor Marista e Setor Bueno) se destaca pelo uso de frutos do Cerrado em cremes exclusivos, como o sabor “Clitória Cinnamon Roll” e a baunilha do mato.

Os espaços são climatizados, instagramáveis e oferecem opções com e sem açúcar, perfeitas para crianças.

2. Crema & Cioccolato

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Crema & Cioccolato (@cremacioccolatogelateria)

Com mais de 50 sabores diários, incluindo opções sem gordura, sem glúten e veganas, a Crema & Cioccolato (Setor Bueno e Alto da Glória) agrada a todos os paladares.

A sorveteria serve sorvetes de frutas feitos com polpa real e shakes divertidos, como o “Unicórnio”. É diversão garantida para as crianças.

3. Toninho Gelato e Café

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Toninho Gelato e Café (@toninhogelato)

Ideal para um programa em família, o Toninho Gelato e Café combina gelatos gourmets feitos com frutas da fazenda da família e pães de queijo fresquinhos.

O ambiente com estilo moderninho é agradável para sentar com os pequenos.

Gelato de caramelo e baunilha do Cerrado com goiabada fazem sucesso entre os menores.

4. Gelateria Venezia

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gelateria Artesanal (@gelateriaveneziaoficial)

Com inspiração italiana, a Gelateria Venezia (Setor Bueno) oferece gelatos especiais em taças atrativas, ótimos para momentos com a criançada.

Há sabores como ciocolato, frutas tropicais e versões diet e sem lactose. O espaço climatizado e a sacada são um convite ao bate‑papo leve.

5. Amaretto Gelateria

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Amaretto Gelateria (@amarettogelateria)

Tradicional e premiada, a Amaretto (unidades no Bueno e Oeste) serve mais de 35 sabores italianos, sem conservantes, e ainda promove rodízio de gelato, ideal para escolher o sabor favorito.

Os milk‑shakes e banana split completam a experiência.

6. Fava Sorvetes

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fava Sorvetes (@fava.sorvetes)

Menos variedade, mas muita sofisticação: a Fava, no Setor Marista, explora a baunilha do Cerrado em combinações surpreendentes, jabuticaba, mirtilo, vinho do Porto, lavanda.

Sorvetes delicados e refinados, feitos para saborear com calma, também agradam os pequenos curiosos por novidades.

Essas sorveterias se destacam pela qualidade artesanal, ingredientes regionais e espaços acolhedores. Elas unem tradição, criatividade e uma experiência sensorial divertida. Vale conferir horários, opções de promoções para crianças e os sabores da estação.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!