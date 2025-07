Município é apontado como o maior de Goiás, superando em área Nova York e Paris

Apesar do tamanho expressivo, cidade tem pouco mais de 40 mil habitantes, o que resulta em uma das menores densidades populacionais do estado

Isabella Valverde - 28 de julho de 2025

(Foto: Marcos Vinícius R Souza / Prefeitura de Niquelândia)

Localizado na região Norte do estado, Niquelândia é oficialmente o maior município de Goiás em extensão territorial.

São 9.843 quilômetros quadrados, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que colocam a cidade no topo do ranking estadual — à frente de Mineiros (9.038 km²) e Caiapônia (8.635 km²), que aparecem em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Para efeito de comparação internacional, Niquelândia é mais de 12 vezes maior que Nova York, cuja área é de 783 km², e mais de 90 vezes maior que Paris, que possui apenas 105 km².

Dentro do próprio Brasil, o município goiano tem território quase duas vezes maior que o Distrito Federal, e representa cerca de 45% da área total do estado de Sergipe, o menor da federação.

Apesar do tamanho expressivo, a cidade tem pouco mais de 40 mil habitantes, o que resulta em uma das menores densidades populacionais de Goiás.

O contraste entre vastidão territorial e baixa concentração urbana faz de Niquelândia um município de destaque geográfico, mas com desafios estruturais visíveis.

Além da posição no ranking, Niquelândia também tem importância econômica. O próprio nome da cidade remete ao níquel, mineral que começou a ser explorado no local ainda no século XX.

O município abriga uma das maiores reservas de níquel do país, o que já atraiu grandes mineradoras e investimentos do setor.

A atividade mineral, ao lado da agropecuária, é uma das principais bases da economia local.

Com vasta área preservada, a cidade também abriga parte da represa de Serra da Mesa, uma das maiores do Brasil em volume de água, com grande potencial turístico ainda subaproveitado.

A paisagem de Cerrado, lagos e serras é um atrativo natural que contrasta com a pouca infraestrutura disponível para receber visitantes.

No cenário estadual, o município se destaca por seu tamanho, mas ainda busca espaço proporcional em termos de protagonismo político e investimentos públicos.

A dificuldade de integrar comunidades espalhadas por um território tão vasto é um desafio que se soma a questões históricas de acesso a saúde, educação e saneamento em áreas rurais.

Ranking dos maiores municípios de Goiás por área:

1. Niquelândia – 9.843 km²

2. Mineiros – 9.038 km²

3. Caiapônia – 8.635 km²

4. Formosa – 5.809 km²

5. Porangatu – 5.592 km²

6. ⁠Nova Crixás – 5.573 km²

