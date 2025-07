Gestão Roberto Naves fez parceria com ONG investigada pela PF

De acordo com o Portal da Transparência da cidade, entre 2018 e 2020, a Moriá foi aprovada em, pelo menos, cinco seleções

Samuel Leão - 30 de julho de 2025

Roberto Naves é ex-prefeito de Anápolis. (Foto: Secom/ Divulgação)

A Associação Moriá, ONG investigada pela Polícia Federal (PF) na Operação Korban, deflagrada na terça-feira (29), também firmou parcerias com a Prefeitura de Anápolis e foi selecionada para diversos projetos durante a gestão do ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos), atual presidente da Goiás Turismo. A Controladoria-Geral da União (CGU) também acompanha as investigações.

As informações são do Jornal O Popular e foram confirmadas pela Rápidas no Portal da Transparência da cidade. Consta que, entre 2018 e 2020, a Moriá foi aprovada em, pelo menos, cinco seleções. Em 2018, a associação foi escolhida para executar projetos no âmbito do Programa Nacional de Promoção e Acesso ao Mundo do Trabalho, além de estar na lista de aprovados para o Fundo da Infância e Adolescência.

No mesmo ano, também participou da Caravana Natal de Coração, evento organizado pela Prefeitura de Anápolis.

Nos anos seguintes a Moriá foi novamente citada em chamamentos públicos e selecionada para implementar projetos de promoção ao trabalho e iniciativas voltadas ao apoio a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Em entrevista, Roberto afirmou que, durante sua gestão, a Moriá prestou serviços sociais relacionados ao esporte, voltados a crianças em situação de vulnerabilidade. Contudo, segundo o ex-prefeito, após 2020, a associação mudou de administração e não houve mais contato com a sua gestão.