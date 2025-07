Hospital Georges Hajjar é reinaugurado para tentar sanar gargalo na saúde de Anápolis

Unidade localizada no Residencial Leblon teve a estrutura detalhada e de que forma irá trabalhar

Paulo Roberto Belém - 30 de julho de 2025

Hospital Municipal Georges Hajjar foi reinaugurado nesta quarta-feira (30) (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

Foi reinaugurado nesta quarta-feira (30), o Hospital Municipal Georges Hajjar, em Anápolis, localizado no Residencial Leblon, região Leste da cidade. A unidade vai integrar a Rede Municipal de Saúde como um centro de apoio às internações no município.

Desta forma, O Georges Hajjar não será um hospital “porta aberta”, mas um espaço que será submetido à regulação, visando aliviar, principalmente, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança.

A Prefeitura detalhou que a unidade foi totalmente reestruturada por meio de uma parceria entre as secretarias municipais de Saúde e de Obras, com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento e garantir mais qualidade e segurança nos serviços de urgência e emergência.

O que foi feito

O Executivo destacou que houve uma reforma, contemplando a recuperação completa da infraestrutura física do hospital, a começar pela substituição e vedação de pontos críticos no telhado e nas calhas.

Continuando, também foram realizadas adequações estruturais respeitando padrões sanitários vigentes, incluindo a reorganização das salas de exames por imagem, com adequações técnicas nas áreas de raio-X e tomografia. Os espaços receberam isolamento e blindagem adequados.

A unidade foi equipada com novos aparelhos médicos e hospitalares, além de itens de informática que darão suporte às atividades laboratoriais e de diagnóstico por imagem. Foram adquiridos, ainda, equipamentos de suporte à vida, como monitores com ventiladores, bem como itens para as áreas de farmácia e nutrição.

Outro destaque é a construção da nova casa de gases medicinais, estrutura específica para o armazenamento seguro de cilindros. A rede de distribuição de oxigênio, ar comprimido e vácuo foi completamente montada e direcionada estrategicamente aos leitos da unidade.

A Prefeitura destacou na cerimônia que a urgência e a emergência são os maiores gargalos de Anápolis. “São 66 leitos prontos para receber os pacientes, o que representa um importante passo para desafogar a demanda do município”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Eliane Pereira.

Gerida pela Organização Social Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, o Hospital Georges Hajjar passa a integrar a rede de urgência e emergência do município como um dos principais pontos de apoio ao sistema de saúde de Anápolis.

