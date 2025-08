6 restaurantes por quilo em Goiânia para almoçar bem

Leitores do Portal 6 mandaram para gente os locais que eles mais curtem comer uma boa comida

Magno Oliver - 02 de agosto de 2025

Foto: Reprodução/Facebook

Quando o assunto é restaurantes bons para comer em Goiânia qual é o primeiro lugar que vem à sua cabeça?

Foi o que os leitores do Portal6 mandaram para gente em nossos canais de comunicação e separamos para você um casting dos bons. Assim, bora lá reunir a família e os amigos e vão lá dizer o que acharam das indicações:

6 restaurantes por quilo em Goiânia para almoçar bem

1. Junior Cozinha Brasileira – ST. Leste Vila Nova

O top 1 queridinho dos leitores do Portal6 foi o Júnior Restaurante, ali na Vila Nova. Assim, o estabelecimento está no mercado desde 2005 e conta com mais de 100 funcionários que atendem cerca de 1400 clientes diariamente. Assim, elogios aos pratos, à qualidade da comida, na variação de saladas a carnes e um atendimento bastante elogiado.

Endereço: 5ª Av., 804 – St. Leste Vila Nova

Telefone: (62) 3261-8784

Funcionamento:

segunda-feira – 11:00 AM-3:00 PM

terça-feira – 11:00 AM-3:00 PM

quarta-feira – 11:00 AM-3:00 PM

quinta-feira – 11:00 AM-3:00 PM

sexta-feira – 11:00 AM-3:00 PM

sábado – 11:00 AM-3:30 PM

domingo – 11:00 AM-3:30 PM

2. Restaurante Mau Nenhum – Setor Bueno

Assim, tradicional há um bom tempo no setor Bueno, o estabelecimento serve buffet completo, saladas diversas e até frutos do mar para quem gosta. Assim, a variedade é ampla e realmente surpreendente, com opções que vão desde a deliciosa comida típica goiana e mineira até pratos sofisticados da culinária japonesa.

Endereço: Rua T-36 esquina com T-65, n° 3569, Setor Bueno

Contato: (62) 3255-0939

Horário de funcionamento: seg. a sex. 11h25-14h30, sáb. e dom. 11h25-15h

3. Restaurante Chão Nativo – Unidade Setor Oeste

Outra indicação dos nossos leitores no canal de Comunicação do Portal6 pelo WhatsApp foi esse queridinho no Setor Oeste. Assim, o Chão Nativo tem ambiente aconchegante, decoração bem rústica e elogios dos clientes pelo bom atendimento. Por fim, cardápio simples ao mais sofisticado, contando com doces tradicionais e sobremesas mais gourmets.

Endereço: Av. República do Líbano, n° 1809 – Setor Oeste

Contato: (62) 3223-5396

Horário de funcionamento: seg. a sex. 11h-15h, sáb. e dom. 11h-15h30

4. Grego – Setor Nova Suíça

Outra indicação dos nossos leitores por conta da variedade de pratos quentes, saladas, churrascos, sobremesas e frutos do mar, aos finais de semana. Assim, o Grego é acolhedor e também oferece pratos veganos, vegetarianos e fitness.

Endereço: R. C-257, 172 – St. Nova Suíça

Telefone: (62) 3259-4080

Funcionamento:

segunda-feira – 11:00–14:30

terça-feira – 11:00–14:30

quarta-feira – 11:00–14:30

quinta-feira – 11:00–14:30

sexta-feira – 11:00–14:30

sábado – 11:00–15:00

Por fim, domingo – 11:00–15:00

5. Carne de sol Caicó – Marista

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carne de Sol Caicó (@restaurantecaico)

Essa dica é para quem gosta de comidas além das típicas de Goiânia. Assim, o Caicó mergulha em várias culinárias brasileiras para trazer a melhor experiência para os clientes. Por fim, nossos leitores elogiaram bastante o atendimento e a boa preparação dos funcionários.

Endereço: Rua 140, 137, Setor Marista, Goiânia, Brazil 74170060

Telefone: 6239423448

Funcionamento:

Segunda Fechado

Terça 11:00-15:00

Quarta 11:00-15:00

Quinta 11:00-15:00

Sexta 11:00-15:00

Sábado 11:00-15:30

Domingo 11:00-15:30

6. Jotas Café e Restaurante – Setor Oeste

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jotas Café e Restaurante (@jotasrestaurante)

Nossos leitores mencionaram ele não foi à toa, pois o Jotas está há mais de 30 anos no mercado goianiense e oferece café da manhã e almoço completos. Assim, peixes, carnes, frutos do mar, saladas diversificadas, sobremesas, grande parte direto do fogão à lenha, bem ao estilo goiano. Assim, a casa também oferece marmitas residenciais de segunda a sábado, um diferencial enorme do estabelecimento, hein!

Endereço: Av. República do Líbano, 155 – St. Oeste

Telefone: (62) 3215-5550

Funcionamento:

segunda-feira – 06:30–14:30

terça-feira – 06:30–14:30

quarta-feira – 06:30–14:30

quinta-feira – 06:30–14:30

sexta-feira – 06:30–14:30

sábado – 06:30–10:30, 11:00–14:30

domingo – 06:30–10:30, 11:00–14:30

6 restaurantes por quilo em Goiânia para almoçar bem

Siga o Portal 6 no Instagram:@portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!