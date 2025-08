Cinzas de Preta Gil serão distribuídas entre familiares e amigos mais próximos

Homenagem foi decidida pela família da conatora

Folhapress - 04 de agosto de 2025

Francisco Gil, filho da cantora, dá último adeus à mãe no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. (Foto: Onofre Veras/Thenews2/Folhapress)

(FOLHAPRESS) – A família de Preta Gil decidiu que as cinzas da cantora que morreu no último mês serão distribuídas entre os seus parentes e os amigos mais próximos. Cada um receberá uma pequena parte, como um gesto simbólico em homenagem à artista.

A informação foi compartilhada pelo jornal O Globo e foi decidida pouco depois da cerimônia de cremação, que aconteceu no dia 25 de julho, no Cemitério e Crematório da Penitência, no Rio de Janeiro.

A cremação foi um desejo de Preta comunicado a sua família ainda em vida.