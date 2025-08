Goiânia realiza ação para tentar zerar fila de espera em creches e escolas

Pais e interessados devem comparecer presencialmente nas unidades indicadas para requererem a oportunidade

Davi Galvão - 06 de agosto de 2025

Alunos em aula em escola pública de Goiânia. (Foto: Lais Borges /SME)

A Prefeitura de Goiânia promove nesta sexta (08) e sábado (09) a segunda edição do Mutirão de Vagas da Educação.

A ação, organizada pela Secretaria Municipal de Educação (SME), oferecerá mais de 5 mil vagas nas redes de ensino da capital, com atendimentos presenciais em cinco pontos diferentes da cidade, onde funcionam as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs).

Ao todo, serão ofertadas 2 mil vagas para a Educação Infantil, 2,8 mil para o Ensino Fundamental e 700 na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O atendimento será das 08h às 18h na sexta-feira e das 08h às 12h no sábado. A iniciativa faz parte da Operação Zera Fila, que busca ampliar o acesso à educação, descentralizando o atendimento e aproximando as equipes das famílias.

As vagas disponíveis são oriundas de desistências, falta de confirmação de matrícula e de unidades com vagas ociosas.

Vale destacar que, segundo dados enviados pela Secretaria Municipal de Educação (SME) ao Portal 6, atualmente existe uma fila de espera de 2,5 mil a 3 mil alunos da Educação Infantil em Goiânia.

Para ser atendido, é necessário apresentar documentos pessoais do responsável e da criança, incluindo RG, CPF e comprovante de endereço. Enquanto os pais são atendidos, as crianças poderão aproveitar o espaço kids, com brincadeiras, contação de histórias e cantinho da leitura.

A primeira edição do mutirão, realizada em junho, atendeu 1,2 mil famílias. Na ocasião, 879 crianças foram encaminhadas para a Educação Infantil e 79 para o Ensino Fundamental.

Confira os locais de atendimento

CRE Brasil de Ramos Caiado (Rua Professor Lázaro Costa, Q.167, Lt.10 – Cidade Jardim)

CRE Central (Rua 227-A, n°331 – Setor Leste Universitário)

CRE Jarbas Jayme (Rua C-75, QD. APM, Lt. APM – Setor Sudoeste)

CRE Maria Helena Batista Bretas (Avenida Goiás Norte, Q. 68, Lt.01 – Setor Urias Magalhães)

CRE Maria Thomé Neto (Rua C-165, Qd.588, Lt. APM – Nova Suíça)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!