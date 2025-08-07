Hospital em Goiás abre mais de 180 vagas com salários de até R$ 6,3 mil

Interessados podem se inscrever de forma online até próximo domingo (10)

Gabriella Pinheiro - 07 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência GOV)

Estão abertas as inscrições do processo seletivo do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado (Herso) com diversas oportunidades.

No total, estão sendo ofertadas 185 vagas – sendo 3 imediatas para ampla concorrência, 170 para cadastro de reserva de ampla concorrência e 12 para cadastro de reserva para pessoas com deficiência.

Os interessados podem fazer a inscrições, de forma online, até o próximo domingo (10), por meio do site https://ipgse.org.br.

Há cargos para início imediato nas funções de técnico em segurança do trabalho (1 vaga), terapeuta ocupacional (1 vaga) e auxiliar de manutenção (1 vaga).

Também estão sendo ofertadas oportunidades para assistente administrativo I e II, assistente social, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de coleta, auxiliar de farmácia, auxiliar de serviços gerais, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta I, fonoaudiólogo, instrumentador cirúrgico, jardineiro, maqueiro, motorista, nutricionista, pintor, porteiro, psicólogo hospitalar, recepcionista I, técnico auxiliar em regulação médica, técnico em enfermagem, técnico em gesso.

Vale salientar que as oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade e os salários podem chegar até R$ 6,3 mil.

Mais informações estão disponíveis no edital.

