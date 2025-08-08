Publicado edital de concurso público da UFG com salários de até R$ 4,9 mil

Informações sobre as vagas, prazo de inscrição e maiores detalhes foram divulgados pela instituição

Paulo Roberto Belém - 08 de agosto de 2025

Reitoria da UFG, no Campus Samambaia, em Goiânia. (Foto: Divulgação/UFG)

Foi publicado o edital de concurso público da Universidade Federal de Goiás (UFG), que visa instituir de forma imediata profissionais para trabalhar na instituição, pagando, para tal, remuneração de até R$ 4.967,04.

São 33 vagas. Exigindo nível médio/técnico de formação, estão as oportunidades de Assistente em Administração; Assistente em Administração; Técnico em Contabilidade; e Técnico em Enfermagem. Para estas, as etapas do processo compreendem prova objetiva e discursiva.

Outras ofertas exigindo ensino médio/técnico são para técnico de laboratório em quatro áreas distintas: Áudio; Audiovisual; Iluminação e som; e Materiais de construção. Nestas, integram o processo prova objetiva e prática.

O concurso público também oferece oportunidades para o nível superior. São elas: Administrador; Arquivista; Biomédico; Engenheiro/Área: Biomédico; e Técnico Desportivo. Os que disputam estas vagas passarão por prova objetiva e discursiva.

As inscrições estarão abertas a partir do dia 18 de agosto, indo até 04 de setembro, exclusivamente pelo site do Instituto Verbena. Clicando aqui, já é possível acessar a área em que o processo ficará disponível.

Os interessados precisarão pagar taxa de inscrição de R$ 130 para os cargos com nível de escolaridade ensino médio/técnico e de R$ 150 para os cargos com nível de escolaridade ensino superior.

Para acessar o edital completo, clique aqui.

