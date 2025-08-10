Como acessar a lixeira do WhatsApp e o que de fato fica armazenado nela

Saber para onde os dados vão após serem apagados ajuda no controle de espaço e a liberar memória útil

Magno Oliver - 10 de agosto de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Jeo GTech)

Prints de fotos que você nunca usou, vídeos pesados, áudios antigos, esses e outros arquivos lotam a memória de muitos celulares em questão de dias. No WhatsApp tem muito disso hoje em dia.

Assim, é comum que usuários do mensageiro enfrentem problemas de armazenamento por não saber onde ficam esses arquivos e como eliminar todos de uma vez.

O que muitos usuários não sabem é que, mesmo ao apagar conteúdos diretamente pelo aplicativo, boa parte desses arquivos não desaparece por completo de imediato. É preciso acessar a famosa lixeira do app.

Assim, os arquivos permanecem por um tempo em locais específicos dentro do sistema de armazenamento do aparelho, funcionando como uma espécie de “lixeira temporária”.

Embora o WhatsApp não tenha um botão específico chamado “Lixeira”, como ocorre em computadores, ele utiliza uma série de pastas internas que armazenam dados temporários.

Dessa forma, esses diretórios não ficam visíveis diretamente no app, mas você pode acessá-los por meio do gerenciador de arquivos do aparelho.

No Android e no iOS, você vai percorrer o seguinte caminho: toque em AJUSTES >>> ARMAZENAMENTO E DADOS >>> GERENCIAR ARMAZENAMENTO.

Chegando lá, você consegue verificar o espaço que cada conversa utiliza, além de quantidade de fotos, vídeos, documentos e outros tipos de arquivos salvos no seu aplicativo.

O que tem nessa lixeira?

Ali, é possível encontrar diversas pastas específicas: como a “WhatsApp Images”, “WhatsApp Video”, “WhatsApp Audio”, entre outras.

Mesmo que você apague a mídia da conversa, ela pode continuar salva ali por um tempo indeterminado até que o usuário a exclua manualmente. Outra possibilidade é até que o sistema operacional a remova automaticamente por economia de espaço para o celular.

Assim, essas pastas funcionam como uma espécie de repositório de tudo o que você recebeu ou enviou pelo aplicativo. Elas não são tecnicamente uma “lixeira”, mas, na prática, acabam desempenhando esse papel ao manter arquivos que foram excluídos.

É comum encontrar ali: fotos apagadas das conversas, vídeos pesados que já não aparecem no chat, mensagens de voz e áudios reenviados, além de documentos PDF ou Word compartilhados.

