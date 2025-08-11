6 lugares em Goiânia que todo amante de livros precisa visitar ao menos uma vez

Para quem vive com um exemplar na mão, a capital oferece espaços literários encantadores com cafés, acervos públicos e sebos de charme

Anna Júlia Steckelberg - 11 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

Quando se pensa em Goiânia, é comum lembrar da arquitetura moderna, parques amplos e vida noturna agitada. Mas os leitores de plantão sabem: a capital goiana também pulsa com espaços intimistas e livros à espera de novas mãos.

Seja para estudar, relaxar com um café entre páginas ou garimpar raridades, preparamos um roteiro especial com seis lugares que todo amante de livros precisa conhecer, todos abertos, bem avaliados e recomendados por moradores e visitantes.

1. Feira Cultural de Campinas

Um verdadeiro paraíso dos sebos no centro da cidade. Moradores relatam que é “a livraria mais antiga de Goiânia, melhor lugar pra garimpar livro antigo e a dona é muito gente boa”.

Localizada nas proximidades da Avenida Goiás e Rua 4, reúne diversas bancas com acervo de filosofia, literatura clássica e edições antigas. Ideal para garimpar livros a preços acessíveis e conhecer a tradição literária popular da cidade.

2. Livraria Palavrear

Elogiada por leitores no TripAdvisor como “lugar aconchegante e acolhedor” e cenário perfeito para “passar horas” entre livros e café.

Situada no Setor Universitário, a Palavrear mescla livraria, café e jardinagem, com quintal fresco nos fundos. Frequentadores destacam atendimento atencioso, variedade de títulos e um ambiente propício para leitura tranquila.

3. Hocus Pocus

Muito mencionado em recomendações de leitores como parte do circuito literário do centro.

Localizada próxima à Avenida Araguaia, a Hocus Pocus é um sebo com curadoria clássica, ideal para quem busca filosofia, contos ou exemplares esgotados. A informalidade e simpatia dos proprietários também costuma render elogios entre frequentadores.

4. Avalon

O Avalon aparece consistentemente em discussões de leitores goianienses como uma referência charmosa dentro da cidade para encontrar títulos diversos e edições especiais.

É sugerido por moradores locais como um dos pontos de parada obrigatória na cena literária da capital. Sua presença em roteiros independentes reforça sua relevância entre os entusiastas.

5. Biblioteca Municipal Cora Coralina

Um dos principais centros públicos de leitura, com acervo de cerca de 47 mil obras, incluindo literatura diversa, periódicos, multimídia e acervo feminista com mais de 700 títulos temáticos.

Localizada no Setor Campinas, está aberta de segunda a sexta até as 21h.

6. Armazém do Livro

O Armazém do Livro figura entre os favoritos de leitores que circulam por sebos e eventos locais.

Frequentado por quem busca títulos regionais e clássicos com preços acessíveis, é frequentemente citado como parada essencial para quem quer explorar a literatura goiana de forma autêntica.

