As frases que você deve evitar dizer quando estiver em um restaurante

Sem perceber, a gente solta umas frases que causam constrangimento, pegam mal ou até tornam o trabalho dos atendentes mais difícil

Gabriella Licia - 11 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Anna Shvets)

Frequentar um restaurante pode ser uma experiência incrível, seja pra relaxar, comemorar algo especial ou só matar a fome.

Mas, às vezes, sem perceber, a gente solta umas frases que causam constrangimento, pegam mal ou até tornam o trabalho dos atendentes mais difícil.

Seja por falta de noção ou puro costume, algumas expressões simplesmente não combinam com o ambiente e podem gerar desde olhares tortos até uma comida que “demora mais do que o normal” pra chegar. Quer evitar essas gafes? Então já anota aí o que não dizer.

Frases que você deve evitar dizer quando estiver em um restaurante:

“Tá demorando muito, né?”

Se o restaurante está cheio ou se você pediu algo mais elaborado, a demora é natural. Ficar cobrando o garçom a cada cinco minutos não acelera o processo — só gera stress.

“Isso aqui é de graça, né?” (apontando pro couvert ou entrada)

Além de parecer piada batida, essa frase mostra desinformação. Quando tiver dúvida, pergunte de forma educada se há cobrança.

“Posso trocar todos os ingredientes do prato?”

Adaptar um prato é normal, mas querer reinventar o cardápio inteiro pode atrapalhar a cozinha. Se nada agrada, melhor escolher outro restaurante.

“Vou querer um refrigerante… Qual você tem?”

Essa pergunta é mais comum do que parece. Mas é melhor perguntar direto: “Tem Coca, Pepsi, ou outra marca?”, facilita pro garçom e evita a volta com mil opções.

“Esse prato serve quantas pessoas? Porque eu como bastante.”

Se você come mais do que o normal, tudo bem, mas evite a comparação. Pergunte o tamanho da porção e decida com base nisso.

“Vou pagar separado, tá?” (só no fim da refeição)

Avisar antes facilita muito a organização da conta. Deixar pra última hora pode atrasar tudo e causar confusão.

“Vou sentar aqui mesmo, tá?” (sem esperar ser atendido)

Mesmo que pareça livre, aquela mesa pode estar reservada no restaurante. Aguarde ser direcionado. Isso é sinal de respeito com o funcionamento da casa.

