Fred Godoy defende a logo da Prefeitura no uniforme dos times de Anápolis: “maior patrocinador”

Prática, apesar de incomum no futebol brasileiro, não é vedada e pode ser realizada caso a direção dos clubes assim decida

Samuel Leão - 11 de agosto de 2025

Vereador Fred Godoy, na Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: TV Câmara)

Durante a sessão ordinária desta segunda-feira (11), o vereador Fred Godoy (Agir) resolveu fazer uma sugestão para os times de futebol profissional anapolino, que são o Anápolis (Galo), a Anapolina (Rubra) e o Grêmio Anápolis.

“Eu não vi nenhum dos times com o nome da prefeitura na camisa”, disparou o parlamentar.

Fred, que já foi presidente da Associação Atlética Anapolina em 2002, relembrou que a prática foi adotada durante sua gestão, mas atualmente teria caído em desuso.

“Até onde eu sei, a Prefeitura é o principal patrocinador desses times. Seria bom eles pelo menos colocaram o nome da Prefeitura para levar o nome às outras cidades. Assim como a Anapolina jogou no interior goiano, o Anápolis está jogando no país todo”, complementou.

A prática, apesar de incomum no futebol brasileiro, não é vedada e pode ser realizada caso a direção dos clubes assim decida.