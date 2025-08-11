Motoristas ficam confusos com placas proibindo virar para os dois lados em Anápolis

Situação deu o que fala entre condutores, mas há explicação

Gabriella Pinheiro - 11 de agosto de 2025

Imagem mostra rua na BR-153. (Foto: Reprodução)

Nem direita ou esquerda. A situação, na verdade, não diz respeito às orientações políticas, mas sim a duas placas colocadas na Rua PP1, na BR-153, em Anápolis.

A situação, um tanto confusa, deu o que falar nas redes sociais, após um motorista — que trafegava pela via — visualizar as sinalizações instaladas no local, que se tornaram motivo de dúvida para muitos, que acreditavam não poder entrar nem por uma via nem por outra.

Mas o cenário tem uma resposta. Um condutor, que passava pelo local, decidiu solucionar os questionamentos e explicou que as duas placas haviam sido colocadas de forma correta.

Segundo ele, a placa da esquerda serve para sinalizar os motoristas que transitam pela BR-153. Já a placa da direita, que dá acesso aos bairros Nova Veneza e Residencial Verona, indica que é proibido o acesso à BR por quem vem desses bairros.

