Buscopan para quem serve o remédio? Veja como tomar e efeitos

Pedro Ribeiro - 12 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Buscopan é um dos medicamentos mais conhecidos para aliviar dores e desconfortos abdominais, mas nem todo mundo sabe exatamente para quem ele serve, como tomar e quais efeitos pode causar.

Muita gente recorre a ele para cólicas, mas a automedicação pode trazer riscos.

Por isso, é importante entender bem quando o uso é indicado e de que forma ele deve ser administrado.

O Buscopan é indicado principalmente para o alívio de cólicas, sejam elas intestinais, estomacais ou causadas por problemas no sistema urinário. Ele atua relaxando os músculos da região abdominal, o que reduz a dor e a sensação de desconforto. É bastante usado em crises de gastrite, síndrome do intestino irritável e cólicas menstruais.

Como tomar

A forma de tomar o Buscopan depende da apresentação do medicamento, que pode ser em comprimidos, solução oral ou injetável. Em geral, adultos podem tomar de 1 a 2 comprimidos até três vezes ao dia, conforme orientação médica. No caso de solução oral, a dosagem deve seguir a bula e ser medida com cuidado. Nunca aumente a dose por conta própria.

Efeitos e cuidados

Entre os efeitos colaterais mais comuns do Buscopan estão boca seca, sonolência leve e, em alguns casos, reações alérgicas. Pessoas com problemas cardíacos, glaucoma ou dificuldades para urinar devem ter atenção especial e só usar o medicamento com orientação médica. É importante também evitar o uso contínuo sem avaliação profissional, já que a dor pode ser sinal de doenças mais sérias.

Quando procurar um médico

Se a dor abdominal não melhorar em poucos dias, ou se vier acompanhada de febre, vômitos intensos, sangue nas fezes ou na urina, procure atendimento médico imediatamente. O Buscopan alivia sintomas, mas não trata a causa do problema. Por isso, identificar e tratar a origem da dor é fundamental.

O uso correto do Buscopan pode trazer alívio rápido e seguro, desde que feito com responsabilidade. Seguir as orientações médicas e respeitar as doses indicadas é a melhor forma de aproveitar os benefícios do medicamento sem colocar sua saúde em risco.

