O erro ao calibrar pneus que faz muita gente gastar mais combustível

Parece detalhe, mas influencia diretamente na direção e outros fatores de funcionamento

Magno Oliver - 12 de agosto de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Quem pega trânsito diariamente já sabe que a cena sempre se repete: parar no posto de gasolina, abastecer e, com sorte, calibrar os pneus sem muita fila.

Assim, a maioria dos motoristas acredita que está fazendo a coisa certa ao manter esse hábito simples, porém não é bem assim. É preciso atenção a um erro muito comum.

O problema é que uma pequena falha de timing ou de atenção pode causar um aumento significativo no consumo de combustível e ninguém te explica sobre isso com clareza.

Os condutores costumam se preocupar com revisões, troca de óleo, alinhamento, mas nem sempre dão a devida atenção à calibragem dos pneus.

Apesar de parecer um cuidado simples, ela também gera impacto direto no bolso e muita gente não presta atenção a esse detalhe.

Pneus com pressão errada, por exemplo, criam mais resistência ao rolamento, exigindo mais força do motor e, consequentemente, mais gasto de combustível.

O erro mais comum está no momento da calibragem. Grande parte das pessoas calibra os pneus depois de rodar por algum tempo e com eles já quentes, ou até após longos trajetos.

Assim, isso faz com que o ar dentro do pneu se aqueça ainda mais, expandindo e gerando uma leitura incorreta da pressão. Na prática, o motorista acaba colocando menos ar do que deveria. O pneu parece cheio, mas está abaixo da pressão ideal indicada pelo fabricante.

A recomendação dos especialistas é clara: calibrar sempre com os pneus frios, ou seja, antes de rodar por mais de 3 km. Isso garante que a leitura da pressão seja precisa.

Cada modelo de veículo tem sua própria recomendação de pressão ideal, especificada no manual do proprietário e geralmente também indicada em etiquetas na porta do motorista ou na tampa do combustível.

Por fim, calibrar acima ou abaixo da numeração indicada pelo fabricante compromete totalmente o desempenho na pista.

