Previsão indica tempo frio em Goiás com mínimas de até 5 ºC

Regiões Sudoeste e Sul devem ser as mais afetadas com 5ºC e 6ºC, respectivamente

Gabriella Pinheiro - 12 de agosto de 2025

Imagem mostra ciclistas pedalando em meio a onda de frio (Foto: Reprodução)

O cenário meteorológico esperado para Goiás na próxima quarta-feira (13) deve ser marcado por um tempo mais frio. Pelo menos, é o que indica o prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Conforme o boletim, ao longo da data haverá predomínio de sol e temperaturas mínimas mais baixas pela manhã, devido à presença do frio de origem polar, com destaque para a região Centro-Sul do Estado.

Ainda, de acordo com o informe, no período da tarde, as máximas estarão em elevação, enquanto a umidade do ar apresentará um declínio, registrando índices entre 12% a 20% – o que demanda atenção à hidratação e outros cuidados com a saúde.

Dentre as regiões, a Sudoeste e a Sul devem ser as mais afetadas com 5ºC e 6ºC, respectivamente. Logo em seguida, aparece o Centro, com 10ºC, e Leste, com 14ºC. Já Oeste e Norte, despontam com mínimas de 16ºC e 18ºC.

Já em relação as cidades, Jataí e Mineiros podem ter as menores temperaturas com 5ºC em cada, seguidas por Ipameri, com 6ºC.

Itumbiara, Rio Verde, Três Ranchos, Santa Helena e Morrinhos aparecem com 7ºC, enquanto Ouvidor e Goiandira devem registrar 8ºC – panorama parecido ao de Doverlândia, com 9ºC.

Goiânia, Cristalina, Davinópolis, Palmeiras de Goiás, Caiapônia, Cezarina, Palminópolis e Firminópolis podem ter mínimas de 10ºC. Em contrapartida Luziânia, Catalão e Iporá devem ter mínimas de 11ºC – cenário similar ao de São João da Paraúna que deve ter 12ºC.

Em Anápolis e Águas Lindas de Goiás, as mínimas podem chegar a 13º, enquanto Ceres, Aruanã e Cocalzinho podem ter 14ºC. Já em Formosa e Goianésia é esperado 15ºC.

Araguapaz, Rubiataba, Montes Claros e Cidade de Goiás devem registrar 16ºC. Por fim, Flores de Goiás e Porangatu devem ter 18ºC e 19ºC, respectivamente.

