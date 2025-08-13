A origem inusitada e cheia de história por trás do nome de uma famosa cidade goiana

No sudoeste de Goiás, essa cidade revela uma história curiosa e fascinante que justifica seu nome e encanta quem visita

Anna Júlia Steckelberg - 13 de agosto de 2025

Vista aérea de Chapadão do Céu, em Goiás (Foto: Reprodução)

No coração do cerrado goiano, onde o horizonte se mistura com o céu em um espetáculo visual único, encontra-se Chapadão do Céu. Poucos sabem que esse município, conhecido por suas paisagens deslumbrantes e forte vocação agrícola, carrega uma história curiosa por trás de seu nome.

A origem do nome “Chapadão do Céu” remonta à década de 1980, quando o pioneiro Alberto Rodrigues da Cunha, impressionado com a ilusão de ótica que fazia a cidade parecer flutuar sobre um imenso lago no horizonte, decidiu batizar o local com esse nome.

A história de Chapadão do Céu começa por volta de 1910, quando a família Garcia chegou à região. Em 1947, Alberto começou a explorar as terras da família e, em 21 de agosto de 1982, juntamente com seus filhos, abriu um loteamento urbano, lançando a pedra fundamental da cidade.

O nome escolhido reflete a visão única que a cidade oferece: vista de longe, parece flutuar no céu, criando uma imagem que mistura realidade e ilusão.

Em 1991, Chapadão do Céu foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual nº 11.398, desmembrando-se de Aporé. A instalação do município ocorreu em 1º de janeiro de 1993, com Alberto Rodrigues da Cunha assumindo o cargo de primeiro prefeito.

Hoje, Chapadão do Céu é um exemplo de desenvolvimento e qualidade de vida. Com uma população estimada de 10.486 habitantes em 2020, a cidade destaca-se na produção agrícola, especialmente de grãos como soja e milho. Além disso, é reconhecida por seu alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), sendo uma das cidades mais desenvolvidas de Goiás.

Para quem visita, Chapadão do Céu oferece uma experiência única, onde a natureza, a história e a cultura se encontram. A cidade é porta de entrada para o Parque Nacional das Emas, um dos maiores e mais preservados biomas de cerrado do Brasil, conhecido por sua biodiversidade e pelo fenômeno da bioluminescência nos meses de outubro e novembro.

Assim, Chapadão do Céu não é apenas um nome curioso, mas uma cidade que, ao olhar atento, revela uma história de visão, desenvolvimento e conexão com a natureza.

Seu nome é um reflexo da beleza e da singularidade que a região oferece, encantando moradores e visitantes que se deparam com esse “chapadão” que, de fato, parece tocar o céu.

