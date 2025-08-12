Conheça as cidades de Goiás que registraram a menor temperatura do ano e quase viram neve

Frio extremo trouxe geada intensa a pontos do estado e deixou o cenário quase branco, com sensação térmica próxima de zero

Augusto Araújo - 12 de agosto de 2025

Imagem ilustrativa de geada em Goiás. (Foto: Reprodução/ ZapCatalão)

O frio intenso surpreendeu Goiás na madrugada desta terça-feira (12) e fez alguns municípios registrarem as temperaturas mais baixas do ano.

Em Chapadão do Céu, no Sul do estado, os termômetros marcaram apenas 3,5 °C, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

A geada foi tão forte que deixou a vegetação coberta por uma fina camada de gelo, dando a impressão de que a neve estava prestes a cair.

Outras cidades também amanheceram geladas. Em Mineiros, a mínima foi de 3,6 °C, enquanto em Jataí os termômetros registraram 3,8 °C.

Até então, o recorde de frio no estado havia sido no dia 31 de julho, quando a menor marca foi de 4,9 °C.

Em Goiânia, a madrugada também foi de casacos e cobertores. A capital registrou 7,6 °C — a primeira vez no ano que a temperatura ficou abaixo dos 10 °C, conforme o Cimehgo.

A previsão para esta quarta-feira (13) indica mínima de 10 °C e máxima de 31 °C na capital.

A partir de quinta-feira (14), o frio começa a perder força em todo o estado, com aumento gradual das temperaturas.

No sábado (16), por exemplo, Jataí deve amanhecer com 11 °C e alcançar os 31 °C no período da tarde.

