Maioria das pessoas não sabem, mas estão usando o ventilador do jeito errado no calor

Apesar de parecer o certo, ao usá-lo apenas para se ventilar, você perde todo o potencial refrescante do ventilador

Ruan Monyel - 14 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Dornellas Tecnologia)

Você já parou para pensar que provavelmente está usando o ventilador do jeito errado e nem percebe? Esses deslizes são mais comuns do que muitos pensam.

Um erro comum, que muitos cometem nos dias quentes, reduz significativamente o poder de refrescar que esse aparelho oferece.

Ao usá-lo apenas para enviar ar em sua direção, em vez de promover circulação pelo ambiente, você perde todo o potencial refrescante que ele pode trazer.

O primeiro passo está na posição do ventilador, afinal, colocá-lo próximo à janela, direcionando o fluxo de fora para dentro, ajuda a puxar o ar mais fresco.

Outras opções eficazes incluem apontá-lo para o horizonte, e não diretamente para as pessoas, pois isso melhora a circulação do ar pelo ambiente.

Uma estratégia simples e impactante para elevar o frescor é colocar uma tigela de gelo ou garrafa congelada na frente do ventilador.

Assim, o ar que passa por esse elemento frio fica mais refrescante, funcionando quase como um climatizador improvisado.

Além disso, não basta apenas posicionar bem: a manutenção do ventilador também importa.

Afinal, o acúmulo de poeira nas pás ou grades diminui o fluxo de ar e reduz a eficiência geral do equipamento. Limpezas regulares garantem desempenho ideal e prolongam a vida útil do aparelho.

Usar o ventilador da maneira correta não só melhora o conforto térmico, como também ajuda a economizar energia, já que o aparelho poderá funcionar por menos tempo para alcançar o resultado desejado.

Fazendo esses pequenos ajustes de posicionamento e técnicas simples, é possível transformar esse eletrodoméstico em um verdadeiro aliado contra o calor intenso.

Assim, você aproveita o frescor que o ventilador pode proporcionar sem depender exclusivamente do ar-condicionado.

