Morte de professora causa comoção em Anápolis: “era muito querida e deixará saudades”

Docente recebeu homenagens emocionadas de alunos e colegas

Da Redação - 14 de agosto de 2025

Lud Brenda Carvalho, de 39 anos, era especialista em Língua Portuguesa e Espanhol. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A morte da professora Lud Brenda Carvalho, de 39 anos, gerou grande comoção em Anápolis e mobilizou homenagens de alunos, colegas e amigos nas redes sociais.

Especialista em Língua Portuguesa e Espanhol, ela era conhecida pelo carinho com que tratava todos ao seu redor.

Lud Brenda lecionava no Colégio Estadual Rotary Donana e também passou por instituições como o Sesi e o Colégio Estadual Américo Borges de Carvalho.

A causa da morte, ocorrida na terça-feira (12), não foi divulgada. O velório foi realizado na quarta-feira (13), na Funerária Anapolina, e o sepultamento contou com a presença de familiares, amigos e ex-alunos.

“Você acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Nunca esquecerei”, escreveu um ex-aluno no Instagram.

“Suas aulas eram mais que conteúdo, eram lições para a vida”, publicou uma ex-estudante.

Outra mensagem, do próprio Rotary Donana, resumiu o sentimento coletivo: “Era luz, amor e alegria. Vai deixar um vazio enorme”.

