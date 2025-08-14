Natal do Bem no Oscar Niemeyer abre inscrições para 80 vagas temporárias

Além do salário, um dos dias de trabalho será considerado como hora-extra. Contratação será pela CLT

Paulo Roberto Belém - 14 de agosto de 2025

Decoração do Natal do Bem, do Centro Cultural Oscar Niemeyer. (Foto: Divulgação)

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Governo de Goiás para trabalhar no projeto “Natal do Bem”, evento de fim de ano da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), que pagará, para tal, uma remuneração de R$ 1.752,23.

São 80 oportunidades para o cargo de Atendente temporário, sendo que o método de contratação é pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A OVG ainda informou que também pagará horas extras.

Para concorrer a uma das vagas, o requisito é que os candidatos tenham Ensino Fundamental Completo e experiência profissional de, no mínimo, três meses em atendimento ao público

Os interessados deverão acessar o site da OVG para se inscrever, clicando aqui, rolando a página até à parte inferior do site e localizando o banner respectivo ao processo seletivo do Natal do Bem.

Quando contratados, os classificados terão jornada de trabalho compatível ao horário de funcionamento das atividades do projeto. Entre terça e sábado, o horário é das 17h às 23h. Já o domingo e contado como hora extra, das 17h às 23h.

O local de trabalho será nas dependências do Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, localizado às margens da GO-020.

Todas as informações relacionadas às oportunidades de trabalho podem ser esclarecidas através do edital, que pode ser integralmente conferido clicando aqui.

