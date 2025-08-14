Rio Vermelho abre diversas vagas de emprego para início imediato em Anápolis

Além dos salários, a empresa anunciou que as oportunidades compreendem benefícios agregados

Paulo Roberto Belém - 14 de agosto de 2025

Grupo Rio Vermelho abre seleção, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma das líderes do mercado no comércio atacadista e varejista de Goiás, a Rio Vermelho Distribuição está com diversas vagas de emprego, visando a contratação profissionais para início imediato.

São 24 oportunidades. As que mais têm oferta são as de Separador de Mercadorias (08), Movimentador de Mercadorias (07) e de Motorista Entregador (03).

As outras ofertas compreendem os cargos de Assistente Administrativo – Compras (01), Auxiliar Administrativo – Manutenção (01), Manobrista – Noturno (01), Auxiliar Geral (01), Vendedor(a) Generalista (01) e Técnico de Segurança do Trabalho (01).

Os interessados deverão encaminhar o currículo atualizado para o e-mail: [email protected]. As vagas de emprego estarão abertas até que as oportunidades sejam preenchidas.

Para maiores esclarecimentos, a empresa informou que o contato deve ser feito pelo WhatsApp: (62) 9 9961-2750. Se houver preferência por telefone, o número a ser contatado é o (062) 99961-2750.

A Rio Vermelho Distribuição informou que os eventuais contratados serão lotados na unidade da BR 153, KM 52, nº 750, do Jardim Eldorado, em Anápolis.

Informações sobre salário e acerca dos benefícios agregados serão esclarecidas no momento da entrevista, caso os interessados avancem para esta etapa do processo de contratação.

