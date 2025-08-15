Prorrogado prazo para moradores de Anápolis se inscreverem no Aluguel Social; veja detalhes

Contemplados terão subsídio de R$ 350 durante 18 meses

Paulo Roberto Belém - 15 de agosto de 2025

Aluguel social. (Foto: Octacílio Queiroz / Edgard Soares/ Governo de Goiás)

Moradores de Anápolis terão mais tempo para se inscrever no programa Aluguel Social. Com o prazo prorrogado, agora, os interessados têm até o dia 31 de agosto para realizar o processo e serem contemplados com o incentivo bancado pelo Governo de Goiás.

O benefício é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, que têm despesa com o aluguel de imóveis na cidade. Os contemplados terão subsídio de R$ 350 durante 18 meses, informou a Agência Goiana de Habitação (Agehab), órgão que gere o programa.

Requisitos

O pontapé inicial é estar inscrito e com o cadastro atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Além disso, o interessado precisa ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo; ter mais de 18 anos ou ser emancipado; e comprovar residência ininterrupta em Anápolis há, no mínimo, três anos.

Como se inscrever

A inscrição pode ser feita pelo site, clicando aqui, ou aplicativo da Agência Goiana de Habitação (Agehab).

Nos casos de necessidade de atualização dos dados do CadÚnico ou de auxílio para o cadastro, os interessados podem comparecer aos seguintes locais de atendimento, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais

CadÚnico – Av. Visconde de Taunay, no Feirão do Jundiaí;

CRAS Sul – Rua Copa 23, no Feirão Reny Cury;

CRAS Norte – Av. do Estado, nº 2, quadra B, na Vila Norte;

CRAS Leste 1 – Rua JK, quadra 12, no Jardim Alvorada;

CRAS Leste 2 – Rua Antônio de Souza França, nº 29, no Filostro Machado;

CREAS – Rua General Joaquim Inácio, nº 206 – Centro;

CENFOR Munir Calixto – Av. Central, nº 305 – Setor Industrial Munir Calixto.

Último requisito

Além disso, os interessados devem atender também a pelo menos um dos requisitos abaixo:

Ser família monoparental (mãe, pai ou responsável legal por crianças, ou adolescentes);

Ser pessoa com deficiência (PCD) ou ter pessoa com deficiência no núcleo familiar;

Ter 60 anos ou mais;

Estar cadastrado em programas sociais do Estado de Goiás;

Comprometer 50% ou mais da renda familiar com o aluguel;

Ter 75% ou mais da renda comprometida com dívidas, comprovadas por documentação.

