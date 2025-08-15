Prorrogado prazo para moradores de Anápolis se inscreverem no Aluguel Social; veja detalhes
Contemplados terão subsídio de R$ 350 durante 18 meses
Moradores de Anápolis terão mais tempo para se inscrever no programa Aluguel Social. Com o prazo prorrogado, agora, os interessados têm até o dia 31 de agosto para realizar o processo e serem contemplados com o incentivo bancado pelo Governo de Goiás.
O benefício é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, que têm despesa com o aluguel de imóveis na cidade. Os contemplados terão subsídio de R$ 350 durante 18 meses, informou a Agência Goiana de Habitação (Agehab), órgão que gere o programa.
Requisitos
O pontapé inicial é estar inscrito e com o cadastro atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
Além disso, o interessado precisa ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo; ter mais de 18 anos ou ser emancipado; e comprovar residência ininterrupta em Anápolis há, no mínimo, três anos.
Como se inscrever
A inscrição pode ser feita pelo site, clicando aqui, ou aplicativo da Agência Goiana de Habitação (Agehab).
Nos casos de necessidade de atualização dos dados do CadÚnico ou de auxílio para o cadastro, os interessados podem comparecer aos seguintes locais de atendimento, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais
- CadÚnico – Av. Visconde de Taunay, no Feirão do Jundiaí;
- CRAS Sul – Rua Copa 23, no Feirão Reny Cury;
- CRAS Norte – Av. do Estado, nº 2, quadra B, na Vila Norte;
- CRAS Leste 1 – Rua JK, quadra 12, no Jardim Alvorada;
- CRAS Leste 2 – Rua Antônio de Souza França, nº 29, no Filostro Machado;
- CREAS – Rua General Joaquim Inácio, nº 206 – Centro;
- CENFOR Munir Calixto – Av. Central, nº 305 – Setor Industrial Munir Calixto.
Último requisito
Além disso, os interessados devem atender também a pelo menos um dos requisitos abaixo:
- Ser família monoparental (mãe, pai ou responsável legal por crianças, ou adolescentes);
- Ser pessoa com deficiência (PCD) ou ter pessoa com deficiência no núcleo familiar;
- Ter 60 anos ou mais;
- Estar cadastrado em programas sociais do Estado de Goiás;
- Comprometer 50% ou mais da renda familiar com o aluguel;
- Ter 75% ou mais da renda comprometida com dívidas, comprovadas por documentação.
