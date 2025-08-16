Fábrica abre vagas de empregos em Anápolis; veja como mandar currículo
A Artesanal Bread, localizada em Anápolis, no Bairro Boa Vista, anunciou que está com vagas para início imediato no setor de auxiliar de produção.
A função é voltada a candidatos que buscam inserção no mercado de trabalho em uma jornada regular e com benefícios adicionais, sem necessidade de experiência prévia.
As vagas oferecem benefícios como vale-alimentação, bonificação por assiduidade e café da manhã fornecido na própria empresa.
A carga horária é de segunda a sexta-feira, com expediente das 7h30 às 17h30.
Interessados devem enviar currículo por e-mail, no endereço [email protected], ou encaminhar pelo WhatsApp, no número (62) 99217-5290.