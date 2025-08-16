Fábrica abre vagas de empregos em Anápolis; veja como mandar currículo

A carga horária é de segunda a sexta-feira, com expediente das 7h30 às 17h30

Davi Galvão Davi Galvão -
Pães em panificadora. (Foto: Reprodução/Canva)
Pães em panificadora. (Foto: Ilustração/Canva)

A Artesanal Bread, localizada em Anápolis, no Bairro Boa Vista, anunciou que está com vagas para início imediato no setor de auxiliar de produção.

A função é voltada a candidatos que buscam inserção no mercado de trabalho em uma jornada regular e com benefícios adicionais, sem necessidade de experiência prévia.

As vagas oferecem benefícios como vale-alimentação, bonificação por assiduidade e café da manhã fornecido na própria empresa.

A carga horária é de segunda a sexta-feira, com expediente das 7h30 às 17h30.

Interessados devem enviar currículo por e-mail, no endereço [email protected], ou encaminhar pelo WhatsApp, no número (62) 99217-5290.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias