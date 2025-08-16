Integrantes do movimento Legendários vão para hospital após ataque de abelhas em Caldas Novas

Grupo que integrava o movimento cristão subiam montanha na área rural da cidade

Paulo Roberto Belém - 16 de agosto de 2025

Ataque de abelhas aconteceu na região rural de Caldas Novas (Foto: Divulgação/ Secom)

Em Caldas Novas, um enxame “decidiu” acompanhar um grupo de 50 homens que integravam o encontro Legendários, com as abelhas atacando os participantes na tarde desta sexta-feira (15), a ponto de precisarem de atendimento.

O Serviço Móvel de Atendimento em Urgência (Samu) foi acionado para socorrer as vítimas em uma área rural da cidade, onde participavam de um retiro espiritual desde a última quarta-feira (13).

De acordo com informações do jornal O Globo, entre dezenas de atendidos, os socorristas tiveram de dar mais atenção a oito participantes do movimento que se feriram em maior gravidade por conta do ataque das abelhas.

Deles, cinco tiveram de ser encaminhados para unidades de saúde em Caldas Novas. Uma ambulância particular transportou mais dois feridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

Um dos pacientes encaminhados para o hospital chegou a ficar na emergência, com uso de oxigênio por cateter. Mais tarde, ele recebeu alta durante a noite sem maiores complicações clínicas.

Não há informações se o encontro foi continuado ou finalizado a partir do acidente.

Sobre o encontro

Importado da Guatemala, o movimento Legendários é denominado como um retiro espiritual, no qual os participantes são exclusivamente homens.

Os integrantes precisam passar 72 horas isolados, sem contato com o mundo exterior, e superar desafios considerados “físicos e espirituais”.

O preço para participar do movimento como legendário custa em média R$ 1,5 mil, em média, de acordo com a localidade.

