Conheça o hábito simples que especialistas indicam para ativar o corpo pela manhã

Magno Oliver - 18 de agosto de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal TV Alfenas)

Você costuma consumir bebidas matinais na sua rotina? Pois as bebidas matinais estão conquistando cada vez mais espaço na rotina de quem busca saúde, leveza e bem-estar logo ao acordar.

Além de hidratar o corpo após o jejum do sono, as bebidas matinais são aliadas poderosas para ativar o organismo, melhorar a digestão e estimular o metabolismo logo nas primeiras horas do dia. E uma delas, em especial, vêm ganhando destaque nas redes sociais por conta de seus efeitos comprovados.

Bebida matinal que ajuda a acelerar o metabolismo e emagrecer de forma saudável

O chá-verde é o queridinho da vez por conta da sua rica composição nutricional. Ele contém cafeína natural, antioxidantes, compostos bioativos, vitaminas do complexo B e sais minerais como potássio, magnésio e manganês.

Rico em catequinas, esse chá acelera o metabolismo e favorece a queima de gordura corporal, principalmente quando associado a uma alimentação equilibrada e à prática regular de exercícios físicos.

Além disso, o chá-verde possui ação anti-inflamatória e ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, tornando-se um aliado não apenas na perda de peso, mas também na prevenção de doenças metabólicas, como diabetes tipo 2. A recomendação dos especialistas é que o consumo ocorra ainda em jejum ou nas primeiras horas do dia, em uma quantidade entre 200 ml e 400 ml, preferencialmente sem açúcar.

