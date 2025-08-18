Quarta-feira doce: Berry’s oferece dois potes de sorvete pelo preço de um

Promoção é uma forma de retribuir carinho dos 'loucos por sorvetes', além de apresentar sabores para novos apreciadores

Gabriella Licia - 18 de agosto de 2025

(Foto: Divulgação)

Prepare-se para uma quarta-feira irresistível! No dia 20 de agosto, a Berry’s Sorveteria, situada no coração do bairro Jundiaí, em Anápolis, vai realizar uma ação especial que promete adoçar a semana de muita gente.

A famosa promoção “Leve 2, pague 1” está de volta: ao escolher dois potes, o cliente paga apenas o de maior valor e o segundo sai totalmente de graça. Uma oportunidade perfeita para quem não abre mão de se deliciar com sorvete artesanal de qualidade.

A campanha acontece exclusivamente no dia 20/08, das 12h às 22h, e vale apenas para compras presenciais na loja da Avenida São Francisco, nº 290. É o convite ideal para reunir amigos, a família ou simplesmente curtir um momento só seu, mas com muito sabor.

Conhecida pela variedade de sabores e pelo ambiente acolhedor, a Berry’s já conquistou uma clientela fiel, e a promoção é uma forma de retribuir esse carinho, além de receber novos visitantes que certamente vão se apaixonar por cada colherada.

Com expectativa de grande movimento ao longo do dia, a dica é não deixar para depois e garantir seu combo o quanto antes.

Então já sabe: no dia 20 de agosto, a Berry’s espera por você para transformar uma simples quarta-feira em uma experiência doce e inesquecível.