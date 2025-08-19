Deliciosa receita de mousse de chocolate (leva só dois ingredientes e é feita no liquidificador)

A versão simplificada dessa delícia leva só dois ingredientes, mas o resultado é um mousse de chocolate digno de restaurante

Ruan Monyel - 19 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Cook´n Enjoy)

A sobremesa é sempre o ponto alto de qualquer refeição, e entre as opções mais amadas pelos brasileiros, o mousse de chocolate ocupa lugar de destaque. Cremoso, saboroso e fácil de preparar, ele é uma escolha certeira para agradar a todos os paladares.

O que muitos não sabem é que existe uma versão simplificada dessa delícia, feita com apenas dois ingredientes e utilizando apenas o liquidificador, sendo a opção perfeita para quem busca praticidade, mas sem abrir mão de uma deliciosa sobremesa.

A praticidade dessa receita é um dos fatores que a tornam tão popular. Com apenas 250 gramas de chocolate picado, que pode ser ao leite ou meio amargo, conforme a preferência, e uma xícara e meia (360 ml) de água quente, é possível criar uma sobremesa sofisticada e irresistível.

O modo de preparo é simples: basta colocar o chocolate picado e a água quente no liquidificador, deixando a mistura descansar por cerca de dois minutos. Esse tempo é suficiente para que o chocolate comece a derreter em contato com a água. Em seguida, é só bater tudo por aproximadamente cinco minutos, até obter uma textura homogênea e aerada.

Depois de pronto, transfira o creme para um recipiente ou distribua em taças individuais. O próximo passo é levar à geladeira até que a mistura firme, o que geralmente leva algumas horas. O resultado é um mousse de chocolate consistente, leve e cheio de sabor. Para finalizar com um toque especial, polvilhe chocolate ralado por cima antes de servir.

Além de ser rápida, essa receita pode ser preparada em qualquer ocasião, desde um almoço em família até um jantar mais sofisticado. A versatilidade do chocolate permite também variações criativas, como acrescentar raspas de laranja ou algumas gotas de essência de baunilha, trazendo mais sabor à sobremesa.

Assim, com apenas dois ingredientes e poucos minutos de preparo, o mousse de chocolate feito no liquidificador mostra que a simplicidade pode resultar em pratos surpreendentes. Assista ao vídeo:

