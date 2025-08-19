Morte de estudante de Medicina em acidente na BR-060 causa comoção: “luto”

Vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada até unidade de saúde, onde não resistiu

Gabriella Pinheiro - 19 de agosto de 2025

Estudante de medicina de Alexânia, Paula Abrantes da Silva. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

A morte da estudante de Medicina Paula Abrantes da Silva, de 23 anos, vítima de um grave acidente de trânsito na BR-060, entre Chapadão do Sul e Paraíso das Águas, gerou comoção nas redes sociais. A situação aconteceu na noite de domingo (17).

A jovem — natural de Alexânia, em Goiás — estava em um Toyota Corolla com o companheiro, Guilherme Sampaio, também estudante de Medicina, a caminho de Ponta Porã (MS), quando — por motivos ainda desconhecidos — teve o veículo atingido por uma caminhonete Hilux.

Paula ficou presa às ferragens, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital de Chapadão do Sul com várias fraturas. Posteriormente, foi encaminhada a uma unidade de saúde em Campo Grande (MS), mas não resistiu.

O companheiro da vítima, por sua vez, foi levado para a mesma unidade, mas o estado de saúde não foi divulgado.

Tanto o motorista quanto o passageiro da caminhonete Hilux sofreram apenas escoriações leves e foram liberados após atendimento médico.

Em nota, a Universidad Sudamericana do Paraguai — instituição onde ela estudava — lamentou o ocorrido e prestou solidariedade aos amigos e familiares.

“Com profunda tristeza, a Universidad Sudamericana do Paraguai lamenta o falecimento de Paula Abrantes da Silva, que em vida foi estudante da nossa instituição. Apresentamos as nossas mais profundas condolências aos seus familiares e amigos. Pedimos uma oração para o eterno descanso da alma dela”, destacou.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) também emitiu uma nota de pesar em solidariedade à família de Paula, visto que a jovem era filha do advogado Marco Antônio Raimundo da Silva.

“Neste momento difícil e delicado, nos solidarizamos e desejamos força, coragem e muita união aos familiares e amigos do advogado Dr. Marco Antônio Raimundo da Silva, em decorrência do falecimento de sua filha, Paula Abrantes da Silva. Que o Senhor a receba em seu Oriente eterno para seu merecido descanso”, diz a nota.

Nas redes sociais, diversos internautas ressaltaram os perigos da rodovia e, assim como as instituições, manifestaram pesar pelo falecimento da jovem.

“Meus sentimentos a todos os familiares”, escreveu um internauta.

“Todos os lugares estão perigosos demais, já não há lugar seguro. Que Deus console todos os familiares”, comentou outro.

