Procurava sexo e ganhou surra: motorista de caminhonete é assaltado por travestis em Aparecida de Goiânia

Programa terminou em violência, roubo e prisão das envolvidas pela Polícia Militar

Da Redação - 17 de agosto de 2025

Motorista de caminhonete foi assaltado por travestis. (Foto: Reprodução)

O que era para ser um encontro sexual terminou em confusão para um motorista de caminhonete, de 42 anos, em Aparecida de Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), ele foi agredido e assaltado por três travestis na região dos motéis do bairro Vila Nossa Senhora de Lourdes, na tarde deste sábado (16).

De acordo com a vítima, ele acreditava ter contratado uma garota de programa, mas ao permitir a entrada de uma das travestis no veículo foi surpreendido com a chegada de outras duas, que partiram para cima dele. Durante a luta corporal, o homem sofreu lesões na boca e no nariz.

O trio levou cartões bancários, dinheiro e um aparelho iPhone 11. Câmeras de segurança flagraram toda a ação e, em seguida, registraram a dispersão das assaltantes.

Com apoio do serviço de inteligência, equipes do 39º BPM localizaram as três envolvidas já no Parque Amazônia, em Goiânia. Elas haviam fugido em um táxi e tentaram sacar dinheiro em um supermercado.

Uma delas, monitorada por tornozeleira eletrônica e já conhecida por roubo, ainda desacatou os policiais e foi flagrada com cocaína. As outras duas também têm passagens por roubo e extorsão.

Encaminhadas para a Central de Flagrantes, as travestis foram autuadas por roubo qualificado, resistência, lesão corporal dolosa e furto.

Em tempo

De acordo com a PM, somente neste ano já foram presas 16 travestis na região de Aparecida de Goiânia por crimes como roubo qualificado, extorsão e furto.

