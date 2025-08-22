Conheça a cidade que se tornou o novo destino para quem busca tranquilidade em Goiás

Aqui é onde silêncio, nascentes cristalinas e cultura local convidam você a desacelerar

Anna Júlia Steckelberg - 22 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução)

Mimoso de Goiás nasceu nas terras da fazenda Retiro do Mimoso, quando uma capela foi erguida por iniciativa da família de Quirino Rodrigues Pereira.

Com o tempo, o povoado cresceu, virou distrito de Niquelândia, depois foi anexado a Padre Bernardo e, finalmente, conquistou autonomia como município em dezembro de 1987, instalado oficialmente em junho de 1989.

Hoje, com pouco mais de 2.600 habitantes, Mimoso vive em ritmo lento, perfeito para quem quer desconectar do barulho urbano e reconectar-se com o que importa: ar limpo, natureza abundante e um acolhimento quase familiar.

O principal cartão-postal da cidade é a nascente do Rio Bom Jesus, localizada na pitoresca “Fazenda da Vovó”.

Lá brota água cristalina em meio à vegetação nativa, formando uma piscina natural encantadora, ideal para relaxar, mergulhar ou simplesmente contemplar.

A experiência se completa com trilhas guiadas, piqueniques à beira-rio e o clima ameno que parece convidar ao descanso.

Com localização estratégica, apenas 135 km de Brasília e 276 km de Goiânia, Mimoso é refúgio acessível para quem quer fugir do tumulto sem enfrentar longas viagens.

Mas a cidade guarda outras joias: a Cachoeira do Limoeiro convida ao banho fresco e ao piquenique em meio à mata; o Museu Municipal, em um casarão histórico, revelando as memórias e identidades locais; a Fazenda Babilônia, com passeios a cavalo, charretes e pesca esportiva, ideal para sentir a vida no campo; e o Museu Casa de Cora Coralina, onde a poesia e a trajetória da escritora ganham vida.

Não faltam opções culturais e naturais: trilhas ecológicas na Serra do Limoeiro, festividades tradicionais como o Festival de Cavalhadas, rodeios e encontros festivos repletos de dança e comida típica. O artesanato local e a praça central completam o cenário com sotaque acolhedor e simples, reforçando a atmosfera de interior com alma.

Mimoso é, portanto, um refúgio curioso: pequena em tamanho, mas gigantesca em alma e possibilidades. É para quem deseja olhar de perto a pintura viva do Cerrado, fazer silêncio com a alma ou redescobrir sabores e culturas que escapam da pressa, seja num pôr do sol no mirante, num cais improvisado junto ao rio ou na prosa mansa com um morador local.

