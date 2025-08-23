6 alimentos que mais causam inchaço, de acordo com nutricionistas

Certos ingredientes, mesmo quando considerados saudáveis, podem provocar retenção de líquidos ou excesso de gases

Gabriella Licia - 23 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Alexandre Jazara)

Sentir a barriga estufada depois de uma refeição é mais comum do que parece. Muitas vezes, o inchaço não está apenas relacionado à quantidade de comida ingerida, mas sim ao tipo de alimento que consumimos.

Certos ingredientes, mesmo quando considerados saudáveis, podem provocar retenção de líquidos ou excesso de gases, deixando aquela sensação desconfortável de peso no corpo.

De acordo com nutricionistas, o segredo para evitar esse mal-estar está em identificar quais são os principais culpados e, claro, consumi-los com moderação. Não se trata de cortar de vez da dieta, mas sim de entender como cada alimento age no organismo e encontrar alternativas para equilibrar a digestão.

O inchaço pode ser um sinal de intolerâncias alimentares, má mastigação ou até desequilíbrios no intestino. Por isso, conhecer os vilões mais comuns é um passo essencial para cuidar da saúde e conquistar bem-estar.

A seguir, veja quais são os alimentos que mais contribuem para esse desconforto, segundo especialistas.

Alimentos que mais causam inchaço

1. Feijão e leguminosas

Embora sejam nutritivos e ricos em fibras, feijão, lentilha e grão-de-bico contêm carboidratos difíceis de digerir. Isso pode gerar gases em excesso, principalmente quando não há hábito de consumo frequente.

2. Refrigerantes e bebidas gaseificadas

As bolhas presentes nesses líquidos levam ar diretamente para o estômago, causando distensão abdominal. Além disso, o alto teor de açúcar pode agravar a sensação de estufamento.

3. Couve-flor, brócolis e repolho

Esses vegetais crucíferos são saudáveis, mas possuem enxofre e fibras que fermentam no intestino, o que aumenta a produção de gases.

4. Pães e massas refinadas

Ricos em glúten e carboidratos simples, podem dificultar a digestão e favorecer a retenção de líquidos em pessoas mais sensíveis.

5. Laticínios

Para quem tem intolerância à lactose, o consumo de leite e derivados provoca gases, cólicas e inchaço abdominal.

Mas preste atenção: não caia no mito de que laticínios são inflamatórios e grandes vilões. Pode ser um problema apenas para quem tem intolerância. Não há motivos para restringir de sua dieta se este não é o seu caso.

6. Embutidos e alimentos ultraprocessados

Salsicha, presunto e afins são cheios de sódio, responsável por reter líquidos e causar aquela sensação de barriga inchada.

