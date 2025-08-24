Últimos dias para se inscrever em processo seletivo de prefeitura goiana com salários de até R$ 4,1 mil

Chances estão distribuídas entre 18 cargos diferentes

Natália Sezil - 24 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência GOV)

São os últimos dias de inscrições para o processo seletivo que busca preencher 71 vagas de contratação imediata na Prefeitura de São Luís de Montes Belos, no Centro goiano.

As oportunidades são temporárias e estão distribuídas entre 18 cargos na Secretaria Municipal de Assistência Social. As vagas atendem a nove lotações diferentes na cidade.

O processo seletivo busca profissionais que tenham Ensino Médio ou Ensino Superior. Os salários variam entre R$ 1.738,51 e R$ 4.173,86, de acordo com a função desempenhada.

A seleção acontece em três etapas: análise curricular, prova discursiva e entrevista, segundo as especificações do edital.

As inscrições, gratuitas, seguem até a próxima terça-feira (26). Interessados devem preencher a ficha de inscrição e o modelo de currículo, e entregá-los presencialmente na sede da pasta, na Rua Serra Dourada, nº 717, Setor Montes Belos.

Também é preciso levar documentos pessoais. O atendimento funciona das 08h às 11h e das 13h às 17h.

Confira as vagas do processo:

Os cargos estão distribuídos entre as seguintes lotações: Serviço de Acolhimento Familiar; Centro de Referência de Assistência Social (Cras); Cras Volante; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); e Programa Criança Feliz.

A lista também inclui a Central de Benefícios Socioassistenciais e Transferência de Renda; Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas); Serviço de Acolhimento Institucional (Casa Lar); e Serviço de Vigilância Socioassistencial. Veja:

Advogado (01 vaga);

Agente Visitador (05);

Assistente Administrativo (10);

Assistente de Cuidador Residente (03);

Assistente Social (16);

Cadastrador (04);

Cuidador Residente (04);

Educador Social (06);

Facilitador de Oficina de Artes Marciais (01);

Facilitador de Oficina de Biscuit (01);

Facilitador de Oficina de Pintura (01);

Facilitador de Oficina de Violão (01);

Pedagogo (03);

Psicólogo (11);

Supervisor (01);

Técnico de Referência (01);

Técnico do Serviço de Vigilância Socioassistencial (01);

Técnico Nível Médio (01).

Mais informações estão disponíveis no edital.

