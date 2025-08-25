O signo que precisa tomar cuidado com falsas amizades hoje

É hora de observar atitudes, perceber incoerências e evitar expor planos ou segredos para quem não demonstra lealdade

Gabriella Licia - 25 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Nem sempre as pessoas que nos cercam demonstram intenções verdadeiras, e a astrologia pode apontar quais signos estão mais vulneráveis a esse tipo de energia.

Hoje, em especial, um signo precisa abrir os olhos para perceber quem realmente está ao seu lado por afeto e quem se aproxima apenas por interesse. A influência dos astros reforça a importância de confiar mais na intuição e menos nas aparências.

Esse alerta não significa que todo mundo ao redor seja falso, mas sim que o momento pede atenção redobrada. É hora de observar atitudes, perceber incoerências e evitar expor planos ou segredos para quem não demonstra lealdade.

A proteção emocional é fundamental para que não haja decepções e para que as relações verdadeiras se fortaleçam.

A boa notícia é que essa fase também ajuda o signo em questão a reconhecer os verdadeiros amigos, aqueles que permanecem em qualquer circunstância. Com clareza e discernimento, será possível afastar más influências e valorizar as conexões sinceras.

Leia com Sol, ascendente, Lua e Vênus. Pegue o que ressoar!

O signo que precisa tomar cuidado com falsas amizades hoje:

Hoje os escorpianos devem ficar atentos às pessoas ao redor. A intensidade desse signo (regido pelo elemento Água) faz com que ele atraia muitas conexões, mas nem todas são genuínas. Algumas amizades podem esconder interesses ocultos ou comportamentos falsos.

O ideal é manter a cautela, observar mais e confiar menos em palavras bonitas. Use sua intuição poderosa para separar quem é verdadeiro de quem apenas está de passagem.

É bom prestar atenção no ambiente profissional. Existe alguém querendo seu local, esperando apenas um vacilo para tomar tudo o que você conquistou. Seja sensato, abra seus olhos e feche mais a boca para o seu próprio bem.

