PC em Anápolis desarticula quadrilha após coronel da PM perder R$ 10 mil em “golpe do novo número”

Autoridades cumpriram 69 ordens judiciais, incluindo mandados de busca e apreensão e de prisão temporária

Gabriella Pinheiro - 28 de agosto de 2025

No total, policiais cumpriram 9 mandados de prisão temporárias. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Operação Pix Fraudulento da Polícia Civil (PC), deflagrada na manhã desta quinta-feira (28) pelo Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC) da 3ª Delegacia Regional de Polícia de Anápolis, cumpriu 69 ordens judiciais contra um grupo suspeito de praticar o “golpe do novo número”.

No total, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, 9 de prisão temporária, além de medidas de sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias dos investigados. As operações aconteceram também em Tocantins, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

O pontapé para a investigação partiu após um coronel da Polícia Militar (PM) de Goiás relatar ter sido vítima do golpe.

Segundo o depoimento, ele recebeu mensagens de um contato que usava a foto do filho dele e pedia transferências via Pix e pagamentos de boletos.

Acreditando ser o familiar, ele fez os pagamentos, tendo um prejuízo de aproximadamente R$ 10 mil.

Após a denúncia, o GEIC foi capaz de identificar a rede criminosa responsável pela fraude, mapeando o caminho percorrido pelo dinheiro até os beneficiários finais.

Durante o cumprimento das ordens, uma pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de munições.

Foram apreendidos aproximadamente 1 kg de maconha, porções de cocaína, 02 simulacros de arma de fogo e munições calibre .32, além de 03 correntes de ouro, 02 veículos (Toyota Corolla 2016 e BMW 2015), um bloco de atestados médicos falsificados, diversos dispositivos eletrônicos, entre eles celulares, computadores e notebooks. Todos esses itens passarão por perícia técnica.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Anápolis!