Pesquisadores já analisaram o gasto energético durante o sexo e apontam determinadas posições sexuais exigem mais esforço físico

Ruan Monyel - 30 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Rodolfo Clix)

A prática sexual é uma atividade que vai além de um momento de intimidade a dois. Diversos estudos mostram que ela também contribui para a saúde física, funcionando como uma forma prazerosa de exercício que pode auxiliar na queima de calorias.

Pesquisadores de diferentes instituições já analisaram o gasto energético durante o sexo e chegaram à conclusão de que determinadas posições exigem mais esforço físico, ajudando a eliminar calorias de maneira semelhante a exercícios aeróbicos leves.

Qual a posição sexual que mais ajuda a perder calorias, segundo pesquisadores

De acordo com especialistas, a posição que mais contribui para a queima calórica é a “cowgirl” ou “mulher por cima”. Nessa variação, a mulher assume o controle dos movimentos, o que exige maior esforço muscular das pernas, abdômen e quadris.

Estudos indicam que essa posição pode gerar um gasto elevado de energia, principalmente quando os movimentos são mais intensos, chegando a se aproximar de atividades como pedalar em ritmo leve ou caminhar em ritmo acelerado. Além disso, pesquisadores destacam que o sexo, de modo geral, pode queimar entre 100 a 200 calorias por relação, dependendo da intensidade, da duração e da participação ativa de cada parceiro.

Outras posições que exigem esforço físico, como a de pé ou variações que demandam sustentação do corpo, também contribuem para aumentar o gasto calórico, mas a posição da mulher por cima é frequentemente apontada como a mais eficaz.

É importante lembrar que, embora o sexo possa auxiliar no processo de queima calórica, ele não substitui a prática regular de exercícios físicos. No entanto, pode ser considerado um complemento prazeroso para manter o corpo ativo.

Assim, a posição sexual em que a mulher fica por cima desponta como a mais eficiente para quem deseja unir prazer e gasto calórico, porém, mais do que perder calorias, o sexo praticado com regularidade fortalece vínculos afetivos, melhora a saúde mental e proporciona qualidade de vida.

