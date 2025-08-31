Ana Castela e Zé Felipe? Empresária goiana é confundida ao ser vista dando miojo para o cantor
"Flagra" aconteceu na Festa de Barretos, onde o filho de Leonardo foi atração
Um vídeo feito nos bastidores da Festa do Peão de Barretos, em São Paulo, viralizou após internautas se confundirem e acreditarem se tratar de um registro entre os cantores Zé Felipe e Ana Castela.
Nas imagens, uma mulher aparece oferecendo miojo ao filho de Leonardo. Ela segura a panela enquanto ele usa um garfo para se alimentar.
Apesar da confusão – causada, provavelmente, pelo chapéu e cabelos lisos – quem realmente está no vídeo é a goiana Geisa Eloy. Natural de Posse, no Nordeste do estado, ela é empresária e design de interiores.
Também é conhecida como “Musa do Agro”, por já ter desfilado pela escola de samba Unidos da Tijuca, no Carnaval de 2025, no Rio de Janeiro.
Pelas redes sociais, Geisa esclareceu a situação, dizendo que “bem que pegou só de costas”. A empresária contou que havia feito o miojo durante a madrugada, antes do cantor aparecer no local.
Com o macarrão já pronto, ela acabou se deparando com Zé Felipe. “Hora que ele viu meu miojo, ele falou assim: ‘eu gosto demais de miojo‘. Aí falei que podia comer”.
“Ele catou. Eu segurava a panela e ele comia”. Sobre a experiência, a goiana destacou que o cantor estava com uma “fome lascada” e elogiou a personalidade dele.
Geisa o descreveu como alguém “muito gente boa”, educado e “engraçado igual o pai”.
