Ana Castela e Zé Felipe? Empresária goiana é confundida ao ser vista dando miojo para o cantor

"Flagra" aconteceu na Festa de Barretos, onde o filho de Leonardo foi atração

Natália Sezil - 31 de agosto de 2025

Geisa Eloy foi confundida com Ana Castela ao ser vista com Zé Felipe. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um vídeo feito nos bastidores da Festa do Peão de Barretos, em São Paulo, viralizou após internautas se confundirem e acreditarem se tratar de um registro entre os cantores Zé Felipe e Ana Castela.

Nas imagens, uma mulher aparece oferecendo miojo ao filho de Leonardo. Ela segura a panela enquanto ele usa um garfo para se alimentar.

Apesar da confusão – causada, provavelmente, pelo chapéu e cabelos lisos – quem realmente está no vídeo é a goiana Geisa Eloy. Natural de Posse, no Nordeste do estado, ela é empresária e design de interiores.

Também é conhecida como “Musa do Agro”, por já ter desfilado pela escola de samba Unidos da Tijuca, no Carnaval de 2025, no Rio de Janeiro.

Pelas redes sociais, Geisa esclareceu a situação, dizendo que “bem que pegou só de costas”. A empresária contou que havia feito o miojo durante a madrugada, antes do cantor aparecer no local.

Com o macarrão já pronto, ela acabou se deparando com Zé Felipe. “Hora que ele viu meu miojo, ele falou assim: ‘eu gosto demais de miojo‘. Aí falei que podia comer”.

“Ele catou. Eu segurava a panela e ele comia”. Sobre a experiência, a goiana destacou que o cantor estava com uma “fome lascada” e elogiou a personalidade dele.

Geisa o descreveu como alguém “muito gente boa”, educado e “engraçado igual o pai”.

