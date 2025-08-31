Casal viraliza ao mostrar tudo que comeu e quanto gastou na Feira da Lua em Goiânia

Visitantes conheceram algumas das escolhas mais tradicionais do local, o que deixou os seguidores com água na boca

Natália Sezil - 31 de agosto de 2025

Casal mostrou tudo o que comeu durante um dia na Feira da Lua. (Foto: Reprodução)

“A Feira da Lua é uma das melhores do Brasil, fácil”. Foi com essa declaração que um casal resolveu encerrar o dia após provar diversos pratos em uma das feiras mais tradicionais de Goiânia.

Torta de pudim, empadão goiano, cachapa e copo de frutas. A lista poderia ser ainda maior na feira de rua que acontece todo sábado, a partir das 16h, na Praça Tamandaré.

A publicação de Bia e Rafa (@biaerafareviews) no Instagram logo alcançou 1,4 milhão de visualizações, reuniu quase 73 mil curtidas e mais de 500 comentários.

O primeiro doce provado pelo casal foi a torta de pudim, cujo pedaço saiu por R$ 30. O sucesso da banca podia ser visto de longe: uma fila já estava formada mesmo uma hora antes de abrir.

A avaliação do casal foi boa, e Bia já deixou um recado que se aplica bem às tradições de Goiânia: “feira tem que ter torta. Se não tem torta, não tem feira”.

O empadão goiano foi o segundo a aparecer na lista, pelo preço de R$ 20. O recheio e o tamanho da iguaria surpreenderam os visitantes. “O pequi dá um borogodó“.

Em seguida, a escolhida foi a cachapa. Embora seja um prato venezuelano, ele logo foi declarado como “super tradicional de Goiânia“. Esse custou R$ 25.

Para completar a lista, o casal comprou um copo de frutas, por R$ 20. A “versão brasileira daquele morango com chocolate de Londres”, como mencionado pelos dois, é mais barato e mais caprichado que o “original”.

No fim, a visita custou R$ 95 e deixou uma sensação comum entre os seguidores, que deixaram claro nos comentários: “desejo do dia: uma feira de Goiânia!!!!”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Lasmar | Rafael Oliveira (@biaerafareviews)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!