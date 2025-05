Essa é Paula Fragola, chef anapolina vencedora regional de conceituado concurso gastronômico

Com pratos que invocam a história e cultura de Goiás, jurados se encantaram com proficiência da chef

Davi Galvão - 19 de maio de 2025

Diretamente de Anápolis, chef Paula Fragola trouxe para Goiás o 1º lugar entre os chefs do Centro-Oeste no concurso da Abrachefs. (Foto: Arquivo Pessoal)

Ceviche de gueroba com pequi e torresmo. Foi este o prato que abriu as portas para que a chef anapolina Paula Fragola (@chefpaulafragola), de 32 anos, fosse selecionada para representar Goiás no concurso gastronômico da Associação Brasileira de Chefs de Cozinha e Bartenders (Abrachefs), um dos mais conceituados do país. Foi lá onde ela também se consagrou com o primeiro lugar entre os chefs do Centro-Oeste.

A seleção estadual do concurso aconteceu em Goiânia e o “ceviche goiano” permitiu que Paula fosse até Fortaleza (CE) para a etapa regional, onde apresentou a clássica chica doida, porém com tilápia, crisp de Ora-pro-nóbis — planta amplamente consumida na culinária tradicional goiana — e tomate confitado. As provas tiveram fim no último sábado (17).

Importante destacar que as particularidades goianas em cada criação não se tratam apenas de uma coincidência, mas sim de um carinho e zelo especial com a tradição e raízes de onde vem, que a chef insiste em aplicar na cozinha.

“Para mim, cozinhar não é apenas uma tradição, é uma forma de manter viva minhas raízes, é compartilhar um pouco da cultura do meu estado. Essa conquista me motiva mais ainda a continuar promovendo a culinária goiana e mostrar para o Brasil o quanto ela é rica”, destacou, em entrevista ao Portal 6.

História e receitas

Esse apego com raízes e tradição muito tem a ver com a forma que Paula começou na culinária, ainda aos 11 anos. Ela relembrou que, quando pequena, era comum que os parentes se reunissem e juntos, na cozinha, construíssem momentos marcantes enquanto receitas eram assadas, cozinhadas e experimentadas.

“Cozinhar é estar perto da minha família, mesmo quando longe. É saber que eles fizeram parte dessa caminhada e eu sigo nela, tentando ser melhor do que ontem”, disse.

E assim, na cozinha da casa dos pais, nasceu uma paixão que iria seguir com ela pelo resto da vida. Passada a adolescência, Paula passou alguns anos em restaurantes tradicionais de Pirenópolis para ganhar experiência e conhecer novas vivências, até que retornou para Anápolis, onde se formou em gastronomia, ainda em 2019.

Foi justamente nesse período que um obstáculo colocou em xeque tudo pelo que a chef em ascensão vinha construindo: um grave quadro de depressão que tornava árduas simples tarefas como sair de casa.

E se a depressão também havia lhe tirado parte do prazer em cozinhar, foi justamente a culinária que a ajudou a se levantar.

“Nessa época eu recebi uma oferta de emprego, no setor de hotelaria, que sou muito grata até hoje. Me reergueu, me fez voltar a fazer o que eu amo”, contou.

Para o futuro

Dizem que todo pai, por mais que esconda, tem um filho favorito. No caso de Paula com a gastronomia, não é diferente. O grande xodó da chefe, entretanto, não é um prato ou estilo específico, mas sim a arte de criar e experimentar.

“Quando eu invento, me coloco em um prato, todas as influências que eu tive, do lugar de onde eu vim, por onde passei, esse processo de criar um prato do zero, totalmente autoral, é a minha maior paixão”, revelou.

Tanto é que um sonho que Paula pretende tirar do papel em breve é abrir o próprio restaurante em Anápolis, onde terá mais espaço e liberdade para experimentar novas receitas.

Por enquanto, segue treinando e se preparando para novos concursos, onde espera poder mais uma vez representar o estado e a cultura goiana.

