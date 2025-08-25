Anápolis ganha novidade que os amantes de doces não vão resistir

Estabelecimento oferece diversidade de doces e até famoso morango do amor

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Imagem mostra um dos bolos feito pela Mari Confeitaria, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Além da diversidade de pratos — alguns até exóticos —, as feiras de Goiânia também são conhecidas por um diferencial em relação às demais: os grandes pedaços de tortas.

Mas uma empresa de Anápolis resolveu seguir os passos da capital e, assim como em Goiânia, agora também passa a oferecer pedaços nas mesmas proporções.

Localizada na Feira da Boa Vista, a loja Mari Confeitaria promete vender fatias recheadas, com direito até mesmo à adição de calda.

Além dos pedaços de torta, o estabelecimento também oferece o famoso “morango do amor” e aceita encomendas.

A novidade chamou atenção dos anapolinos, que antes acompanhavam com água na boca a moda das tortas de feira da capital.

“A grávida aqui não tá aguentando de ansiedade”, disse uma internauta na postagem realizada pela confeitaria.

Veja o vídeo: 

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Mari Confeitaria | Bolos e Doces em Anápolis (@mari.confeitariia)

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

